Fernand Braudel, Écrits. Autour de la Méditerranée. Les Ambitions de l'Histoire. L'Histoire au quotidien

Édition établie et présentée par Roselyne de Ayala et Paule Braudel.

Préfaces de Maurice Aymard.

Ces Écrits rassemblent les textes de Fernand Braudel, rédigés entre 1927 et 1985. Ils retracent, dans son évolution chronologique, le chemin d’une pensée originale et fondatrice pour le renouvellement de la discipline historique au XXe siècle.

Si elle s’est longtemps cherchée, sa pensée témoigne d’intérêts constants : pour l’histoire de la Méditerranée, dont il dresse un parallèle éclairant avec l’espace Atlantique pendant un séjour de recherche à Sao Paulo ; pour le capitalisme de l'âge moderne et la place des ouvriers dans l’histoire ; mais aussi et surtout pour la manière dont l’histoire se fait, s’écrit et s’enseigne en France, avec en perspective son engagement au sein de l’École des Annales.

La première partie, Autour de la Méditerranée, correspond pour l’essentiel aux premières années d’enseignement et de formation de Braudel. Articles et comptes rendus tournent autour de ses lectures et recherches à partir de 1927. Naturellement, ils concernent d’abord l’Afrique du Nord où il professa de 1923 à 1932. Puis l’Espagne et l’Italie prennent le relais ; elles resteront présentes dans ses curiosités tout au long de sa vie.

La deuxième partie, Les Ambitions de l’Histoire, est composée autour de la réflexion théorique de l’auteur : elle s’affirme pendant la longue rumination de la captivité et les rédactions successives de la Méditerranée. Bien entendu, sa longue fréquentation des Annales, alors dans toute leur agressive nouveauté, sa rencontre avec Lucien Febvre en 1937 ont leur part dans cette élaboration. Après la création de la VIe section de l’École Pratique des Hautes Études en 1948, il entre à son tour dans le combat des Annales « pour une plus grande histoire ». Les textes de cette partie, qui vont de la guerre jusqu’à la fin de sa vie, en sont le reflet et s’organisent d’eux-mêmes autour de ses trois ouvrages successifs : La Méditerranée, Civilisation matérielle et Histoire de France.

La troisième partie, L’Histoire au quotidien, comme de juste, est plus hétéroclite, à la mesure des activités très diversifiées de Fernand Braudel. On y trouvera successivement les traces de son expérience brésilienne, de ses relations avec les mondes universitaires et scientifiques français et étrangers, de sa direction des Annales jusqu’en 1970, et de l’exercice de son métier d’enseignant, du lycée jusqu’au Collège de France.

Ce recueil des Écrits de Fernand Braudel, réunissant des textes dispersés d’accès parfois difficile, nous invite à considérer l’oeuvre comme un tout, dans son élaboration, sa cohérence et ses contradictions. Il met en perspective la progression et l’évolution interne, ainsi que le rapport aux différentes étapes et expériences de la vie de son auteur. Il constitue, à ce titre, un ouvrage de référence qui permettra aux historiens, grâce à son index, de se repérer et de saisir l’oeuvre de Braudel dans son ensemble.

Avertissement de l’éditeur



I AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE

Préface de Maurice Aymard

EN GUISE D’INTRODUCTION. Premières recherches



PREMIÈRE PARTIE : L’AFRIQUE DU NORD

Chapitre I. Les Espagnols et l’Afrique du Nord de 1492 à 1577

Chapitre II. L’histoire de l’Algérie et l’image

Chapitre III. À propos de l’histoire de l’Afrique du Nord de Charles-Andre Julien

Chapitre IV. Autres textes



DEUXIÈME PARTIE : L’EMPIRE ESPAGNOL

Chapitre I. Empire et monarchie au XVIe siècle

Chapitre II. Les finances de l’Empire

Chapitre III. Lépante : bilan d’une bataille.

Chapitre IV. Autres textes



TROISIÈME PARTIE : ITALIE ET MÉDITERRANÉE

Chapitre I. La vie économique à Venise au XVIe siècle

Chapitre II. La Toscane du XVIe siècle dans le monde Méditerranéen

Chapitre III. Remarques sur la Méditerranée au XVIIe siècle

Chapitre IV. Le siècle des Génois s’achève-t-il en 1627 ?

Chapitre V. En Méditerranée : les siècles de gloire matérielle

Chapitre VI. Autres textes



II LES AMBITIONS DE L’HISTOIRE

Préface de Maurice Aymard



PREMIÈRE PARTIE : L’HISTOIRE, MESURE DU MONDE

Avant-propos

Chapitre I. Trois définitions : l’événement, le hasard, le social

Chapitre II. L’histoire à la recherche du monde

Chapitre III. Géohistoire : la société, l’espace et le temps



DEUXIÈME PARTIE : VERS LA PLUS GRANDE HISTOIRE

Chapitre I. Pour une économie historique

Chapitre II. Les responsabilités de l’histoire

Chapitre III. Histoire et économie : le problème de la discontinuité

Chapitre IV. L’impérialisme de l’histoire

Chapitre V. La longue durée

Chapitre VI. Histoire et sociologie

Chapitre VII. Histoire des civilisations : le passé explique le présent

Chapitre VIII. Sur une conception de l’histoire sociale.

Chapitre IX. Économie et société réflexions d’un historien de la modernité



TROISIÈME PARTIE : L’ÉLABORATION D’UNE OEUVRE

Chapitre I. L’avant-Méditerranée

Chapitre II. Autour de la civilisation matérielle et du capitalisme

Chapitre III. L’Histoire de France inachevée



III L’HISTOIRE AU QUOTIDIEN

Préface de Maurice Aymard



INTRODUCTION. Ma formation d’historien



PREMIÈRE PARTIE : DE PART ET D’AUTREDE L’ATLANTIQUE

Chapitre I. Les années brésiliennes

Chapitre II. À travers un continent d’histoire : l’Amérique latine



DEUXIÈME PARTIE : L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE

Chapitre I. La pédagogie de l’histoire

Chapitre II. Les sciences sociales en France, un bilan, un programme

Chapitre III. Le Collège de France



TROISIÈME PARTIE : LE TEMPS DES ANNALES

Chapitre I. Les Annales en 1947

Chapitre II. Problèmes et documents

Chapitre III. Les Annales continuent

Chapitre IV. Marc Bloch à l’honneur

Chapitre V. Retour aux enquêtes

Chapitre VI. Vie matérielle et comportements biologiques

Chapitre VII. Histoire de la vie matérielle

Chapitre VIII. Préface au Paradigme des Annales

Chapitre IX. En guise de conclusion



QUATRIÈME PARTIE : LES « OUVRIERS EN HISTOIRE »

Chapitre I. Présence de Lucien Febvre

Chapitre II. Lucien Febvre et l’histoire

Chapitre III. Gaston Berger (1896‑1960)

Chapitre IV. Georges Yver (1870‑1961)

Chapitre V. Gabriel Esquer (1876‑1961)

Chapitre VI. Hommage à Henri Berr pour le centenaire de sa naissance

Chapitre VII. André Aymard

Chapitre VIII. Hommage à André Piganiol

Chapitre IX. Maurice Lombard

Chapitre X. Hommage à Ferdinand Lot à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance

Chapitre XI. Marc Bloch

Chapitre XII. Ernest Labrousse

Chapitre XIII. Erich Hassinger

Chapitre XIV. Franco Borlandi

Chapitre XV. Federigo Melis

Chapitre XVI. La vie exemplaire de Marcel Bataillon

Chapitre XVII. Daniel Thorner

Chapitre XVIII. Henri Brunschwig

Chapitre XIX. Federico Chabod



CINQUIÈME PARTIE : L’HISTOIRE QUI S’ÉCRIT

Chapitre I. Y a-t-il une géographie de l’individu biologique ?

Chapitre II. Faillite de l’histoire, triomphe du destin

Chapitre III. En marge ou au coeur de l’histoire ?

Chapitre IV. La double faillite « coloniale » de la France aux XVe et XVIe siècles

Chapitre V. L’économie française au XVIIe siècle

Chapitre VI. La géographie face aux sciences humaines

Chapitre VII. Georges Gurvitch ou la discontinuité du social

Chapitre VIII. La démographie et les dimensions des sciences de l’homme

Chapitre IX. Michelet toujours vivant

Chapitre X. Pour une histoire sérielle : Séville et l’Atlantique (1504‑1650)

Chapitre XI. À propos du Beauvaisis de Pierre Goubert

Chapitre XII. La Catalogne, plus l’Espagne, de Pierre Vilar

Chapitre XIII. Préface à Witold Kula, Théorie économique du système féodal

Chapitre XIV. Préface aux Souvenirs d’Alexis de Tocqueville

Chapitre XV. Préface à Immanuel Wallerstein. Il Sistema mondial dell’economia moderna

Chapitre XVI. Préface à Michel Laran et Jean Saussay, La Russie ancienne, IXe-XVIIe siècles

Chapitre XVII. Cities and the Sea

Chapitre XVIII. Karl Marx

Chapitre XIX. Le Monde de Jacques Cartier

POUR CONCLURE

Laissons bondir les eaux vives



ANNEXES

Bibliographie générale des oeuvres de Fernand Braudel

Notes

Index