Fernand Braudel, Écrits. Autour de la Méditerranée. Les Ambitions de l'Histoire. L'Histoire au quotidien
Édition établie et présentée par Roselyne de Ayala et Paule Braudel.
Préfaces de Maurice Aymard.
Ces Écrits rassemblent les textes de Fernand Braudel, rédigés entre 1927 et 1985. Ils retracent, dans son évolution chronologique, le chemin d’une pensée originale et fondatrice pour le renouvellement de la discipline historique au XXe siècle.
Si elle s’est longtemps cherchée, sa pensée témoigne d’intérêts constants : pour l’histoire de la Méditerranée, dont il dresse un parallèle éclairant avec l’espace Atlantique pendant un séjour de recherche à Sao Paulo ; pour le capitalisme de l'âge moderne et la place des ouvriers dans l’histoire ; mais aussi et surtout pour la manière dont l’histoire se fait, s’écrit et s’enseigne en France, avec en perspective son engagement au sein de l’École des Annales.
La première partie, Autour de la Méditerranée, correspond pour l’essentiel aux premières années d’enseignement et de formation de Braudel. Articles et comptes rendus tournent autour de ses lectures et recherches à partir de 1927. Naturellement, ils concernent d’abord l’Afrique du Nord où il professa de 1923 à 1932. Puis l’Espagne et l’Italie prennent le relais ; elles resteront présentes dans ses curiosités tout au long de sa vie.
La deuxième partie, Les Ambitions de l’Histoire, est composée autour de la réflexion théorique de l’auteur : elle s’affirme pendant la longue rumination de la captivité et les rédactions successives de la Méditerranée. Bien entendu, sa longue fréquentation des Annales, alors dans toute leur agressive nouveauté, sa rencontre avec Lucien Febvre en 1937 ont leur part dans cette élaboration. Après la création de la VIe section de l’École Pratique des Hautes Études en 1948, il entre à son tour dans le combat des Annales « pour une plus grande histoire ». Les textes de cette partie, qui vont de la guerre jusqu’à la fin de sa vie, en sont le reflet et s’organisent d’eux-mêmes autour de ses trois ouvrages successifs : La Méditerranée, Civilisation matérielle et Histoire de France.
La troisième partie, L’Histoire au quotidien, comme de juste, est plus hétéroclite, à la mesure des activités très diversifiées de Fernand Braudel. On y trouvera successivement les traces de son expérience brésilienne, de ses relations avec les mondes universitaires et scientifiques français et étrangers, de sa direction des Annales jusqu’en 1970, et de l’exercice de son métier d’enseignant, du lycée jusqu’au Collège de France.
Ce recueil des Écrits de Fernand Braudel, réunissant des textes dispersés d’accès parfois difficile, nous invite à considérer l’oeuvre comme un tout, dans son élaboration, sa cohérence et ses contradictions. Il met en perspective la progression et l’évolution interne, ainsi que le rapport aux différentes étapes et expériences de la vie de son auteur. Il constitue, à ce titre, un ouvrage de référence qui permettra aux historiens, grâce à son index, de se repérer et de saisir l’oeuvre de Braudel dans son ensemble.
Avertissement de l’éditeur
I AUTOUR DE LA MÉDITERRANÉE
Préface de Maurice Aymard
EN GUISE D’INTRODUCTION. Premières recherches
PREMIÈRE PARTIE : L’AFRIQUE DU NORD
Chapitre I. Les Espagnols et l’Afrique du Nord de 1492 à 1577
Chapitre II. L’histoire de l’Algérie et l’image
Chapitre III. À propos de l’histoire de l’Afrique du Nord de Charles-Andre Julien
Chapitre IV. Autres textes
DEUXIÈME PARTIE : L’EMPIRE ESPAGNOL
Chapitre I. Empire et monarchie au XVIe siècle
Chapitre II. Les finances de l’Empire
Chapitre III. Lépante : bilan d’une bataille.
Chapitre IV. Autres textes
TROISIÈME PARTIE : ITALIE ET MÉDITERRANÉE
Chapitre I. La vie économique à Venise au XVIe siècle
Chapitre II. La Toscane du XVIe siècle dans le monde Méditerranéen
Chapitre III. Remarques sur la Méditerranée au XVIIe siècle
Chapitre IV. Le siècle des Génois s’achève-t-il en 1627 ?
Chapitre V. En Méditerranée : les siècles de gloire matérielle
Chapitre VI. Autres textes
II LES AMBITIONS DE L’HISTOIRE
Préface de Maurice Aymard
PREMIÈRE PARTIE : L’HISTOIRE, MESURE DU MONDE
Avant-propos
Chapitre I. Trois définitions : l’événement, le hasard, le social
Chapitre II. L’histoire à la recherche du monde
Chapitre III. Géohistoire : la société, l’espace et le temps
DEUXIÈME PARTIE : VERS LA PLUS GRANDE HISTOIRE
Chapitre I. Pour une économie historique
Chapitre II. Les responsabilités de l’histoire
Chapitre III. Histoire et économie : le problème de la discontinuité
Chapitre IV. L’impérialisme de l’histoire
Chapitre V. La longue durée
Chapitre VI. Histoire et sociologie
Chapitre VII. Histoire des civilisations : le passé explique le présent
Chapitre VIII. Sur une conception de l’histoire sociale.
Chapitre IX. Économie et société réflexions d’un historien de la modernité
TROISIÈME PARTIE : L’ÉLABORATION D’UNE OEUVRE
Chapitre I. L’avant-Méditerranée
Chapitre II. Autour de la civilisation matérielle et du capitalisme
Chapitre III. L’Histoire de France inachevée
III L’HISTOIRE AU QUOTIDIEN
Préface de Maurice Aymard
INTRODUCTION. Ma formation d’historien
PREMIÈRE PARTIE : DE PART ET D’AUTREDE L’ATLANTIQUE
Chapitre I. Les années brésiliennes
Chapitre II. À travers un continent d’histoire : l’Amérique latine
DEUXIÈME PARTIE : L’ENSEIGNEMENT DE L’HISTOIRE
Chapitre I. La pédagogie de l’histoire
Chapitre II. Les sciences sociales en France, un bilan, un programme
Chapitre III. Le Collège de France
TROISIÈME PARTIE : LE TEMPS DES ANNALES
Chapitre I. Les Annales en 1947
Chapitre II. Problèmes et documents
Chapitre III. Les Annales continuent
Chapitre IV. Marc Bloch à l’honneur
Chapitre V. Retour aux enquêtes
Chapitre VI. Vie matérielle et comportements biologiques
Chapitre VII. Histoire de la vie matérielle
Chapitre VIII. Préface au Paradigme des Annales
Chapitre IX. En guise de conclusion
QUATRIÈME PARTIE : LES « OUVRIERS EN HISTOIRE »
Chapitre I. Présence de Lucien Febvre
Chapitre II. Lucien Febvre et l’histoire
Chapitre III. Gaston Berger (1896‑1960)
Chapitre IV. Georges Yver (1870‑1961)
Chapitre V. Gabriel Esquer (1876‑1961)
Chapitre VI. Hommage à Henri Berr pour le centenaire de sa naissance
Chapitre VII. André Aymard
Chapitre VIII. Hommage à André Piganiol
Chapitre IX. Maurice Lombard
Chapitre X. Hommage à Ferdinand Lot à l’occasion du 100e anniversaire de sa naissance
Chapitre XI. Marc Bloch
Chapitre XII. Ernest Labrousse
Chapitre XIII. Erich Hassinger
Chapitre XIV. Franco Borlandi
Chapitre XV. Federigo Melis
Chapitre XVI. La vie exemplaire de Marcel Bataillon
Chapitre XVII. Daniel Thorner
Chapitre XVIII. Henri Brunschwig
Chapitre XIX. Federico Chabod
CINQUIÈME PARTIE : L’HISTOIRE QUI S’ÉCRIT
Chapitre I. Y a-t-il une géographie de l’individu biologique ?
Chapitre II. Faillite de l’histoire, triomphe du destin
Chapitre III. En marge ou au coeur de l’histoire ?
Chapitre IV. La double faillite « coloniale » de la France aux XVe et XVIe siècles
Chapitre V. L’économie française au XVIIe siècle
Chapitre VI. La géographie face aux sciences humaines
Chapitre VII. Georges Gurvitch ou la discontinuité du social
Chapitre VIII. La démographie et les dimensions des sciences de l’homme
Chapitre IX. Michelet toujours vivant
Chapitre X. Pour une histoire sérielle : Séville et l’Atlantique (1504‑1650)
Chapitre XI. À propos du Beauvaisis de Pierre Goubert
Chapitre XII. La Catalogne, plus l’Espagne, de Pierre Vilar
Chapitre XIII. Préface à Witold Kula, Théorie économique du système féodal
Chapitre XIV. Préface aux Souvenirs d’Alexis de Tocqueville
Chapitre XV. Préface à Immanuel Wallerstein. Il Sistema mondial dell’economia moderna
Chapitre XVI. Préface à Michel Laran et Jean Saussay, La Russie ancienne, IXe-XVIIe siècles
Chapitre XVII. Cities and the Sea
Chapitre XVIII. Karl Marx
Chapitre XIX. Le Monde de Jacques Cartier
POUR CONCLURE
Laissons bondir les eaux vives
ANNEXES
Bibliographie générale des oeuvres de Fernand Braudel
Notes
Index