Jacques Rancière, La Mésentente. Politique et philosophie (préf. inédite de l'auteur)

Postface inédite de l'auteur

Après l’effondrement du système soviétique, l’opinion dominante célébrait le retour de la pensée politique et le triomphe d’une démocratie pacifique et consensuelle. Jacques Rancière entendit montrer que ce « retour » de la politique signifiait en réalité sa liquidation. La politique est proprement le pouvoir du peuple, c’est-à-dire de ceux qui n’ont aucun titre particulier à exercer le pouvoir.

C’est ce pouvoir paradoxal des sans-part qui, de la Grèce antique aux mouvements d’émancipation modernes, s’est mis en travers d’un ordre « normal » des choses où le commandement revient à ceux qui y sont prédestinés par leur naissance, leur richesse ou leur savoir.

Le consensus signifie l’annulation de cette part des sans-part et l’assimilation de la politique à la gestion d’une nécessité objective identifiée elle-même aux simples lois de la domination économique. Le livre montre comment cette prétendue gestion pacifique conduit à des formes nouvelles d’exclusion, de haine et de violence. En un temps où les maîtres du monde avouent crûment une volonté de domination absolue des corps et des esprits, cette démonstration manifeste toute son actualité.

Lire un extrait…