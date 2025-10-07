Le théâtre de Walter Benjamin
Walter Benjamin est allé au théâtre. Toute sa vie. Dès son enfance. En Italie, en France, dans la Russie d’après la révolution, en Autriche et, bien sûr, en Allemagne. Et toujours il a écrit. Marianne Dautrey a recueilli pour les Solitaires intempestifs l'ensemble des Écrits sur le théâtre de Walter Benjamin, pour certains inédits en français. L'anthologie révèle combien cette écriture critique a infléchi la pensée théorique de ce philosophe du langage et de l’histoire et combien la fréquentation des théâtres, de toutes les sortes de théâtre, et des gens de théâtre ont déporté son attention du texte vers les pratiques proprement scéniques. Au moment où la radio et le cinéma marginalisaient la scène, Benjamin s’interroge : qu’apporte encore la présence physique des acteurs ? Comment la scène agit sur un public que cinéma et radio ont massifié ? Si ses études sur la tragédie et le théâtre baroque lui ont permis de penser, sur un plan métaphysique, la possibilité d’une vie libérée des rets du destin, son "Programme pour un théâtre d’enfants prolétarien" (1929), coécrit avec la metteuse en scène lettone Asja Lacis, ses études sur Brecht lui ont fait entrevoir la possibilité d’une émancipation politique et révolutionnaire d’un individu pour la première transfiguré par la technique. Fabula affiche la table des matières de l'ouvrage… et en donne à lire les premières pages… Paraît dans le même temps sous les mêmes presses bisontines l'essai de Bruno Tackels : Les Mille plateaux de Walter Benjamin, qui propose de refaire le chemin des théâtres, des plateaux et des fictions qui ont mobilisé la pensée de Walter Benjamin, et ont fait de lui un véritable voyageur philosophique. Dans un premier temps, il dresse les grands traits du paysage européen et de ses différents protagonistes dans l’entre-deux-guerres ; et dans un second temps, il s’intéresse à l’héritage laissé par le philosophe qui ouvre des pistes pour le théâtre d’aujourd’hui. Fabula vous invite à en lire les premières pages…