Tracés, n°46/2025 : "Les trajectoires de la preuve"

Édité par Mathieu Aguilera, Cécile Boëx, Milena Jakšić, Stefan Le Courant.

Par quelles techniques, quels discours, selon quelles temporalités et par quels acteurs s'élabore, se performe et se diffuse le travail de la preuve ? Dans le sillage de la philosophie et de la sociologie pragmatique qui ont de longue date thématisé la question de l'enquête et de la preuve, ce dossier en explore les trajectoires multiples dans les espaces juridiques, journalistiques, médicaux, scientifiques et artistiques où elles prennent forme. Il interroge la collecte des traces et leur devenir preuve à la lumière de leurs topographies singulières - intimes (le corps), matérielles (les images, les archives), ou plus abstraites (les opérations mathématiques).

Cette approche processuelle porte une attention particulière à l’incertitude propre aux étapes de qualification, de vérification, de mise en débat et en récit qui transforment, ou pas, une trace en preuve. Les terrains d’enquête investis ici débordent l’arène judiciaire et impliquent des intermédiaires qui participent au travail de la preuve de manière informelle ou plus institutionnelle. La réflexion porte également sur les nouvelles techniques de repérage, de monstration et de démonstration, lesquelles peuvent reconfigurer le rôle du témoin et de l'expert.

Il s’agit ainsi de mieux saisir en quoi la multiplication des acteurs, des formes et des espaces d’investigations modifie les pratiques de l’enquête et l’épistémologie de la preuve.

Sommaire

Mathieu Aguilera, Cécile Boëx, Milena Jakšić, Stefan Le Courant

"Pister les preuves. Du doute à l'élaboration des faits"

Nicolas Fischer

"Un supplice imperceptible. Prouver la douleur ressentie par les condamnés à mort dans les procès de l'injection létale aux Etats-Unis"

Mariam Benalioua

"L'expertise médicale dans une affaire d'avortement au Maroc : quand le corps devient un terrain de confrontation de la preuve"

Marine Delaunay et Romain Juston Morival

"Une trajectoire de la preuve à l'ombre du soin ? Les examens médico-légaux hors réquisition des victimes de violences conjugales"

Maena Berger

"La coproduction d’une preuve journalistique. D’une vidéo amateur fournie par un fixeur syrien à un reportage diffusé dans les médias français"

Laurine Lièvremont

"La preuve en mathématiques fondamentales : collaborations, anaphore et exigence de naturalité"

Traduction :

Gottlieb Schnapper-Arndt

"Sur la méthodologie des enquêtes sociales. Avec une attention particulière pour les nouvelles enquêtes sur l’usure dans les campagnes (1888)" traduit par Martin Herrnstadt et Léa Renard

Entretiens :

"Entre Poétique documentaire et pédagogie de la preuve. Explorations artistiques et forensiques de l’image 3D avec fleuryfontaine" propos présentés et introduits par Cécile Boex, Milena Jaksic et Stefan Le Courant

"Trajectoires de la preuve en contexte colonial : le cas de l’Amérique hispanique (XVIe - XVIIe siècles). Entretien avec Caroline Cunill", propos présentés et introduits par Mathieu Aguilera.

