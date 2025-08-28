Anne Cheng, Chloé Froissart (dir.), Penser en résistance dans la Chine d'aujourd'hui

Édition publiée sous la direction d'Anne Cheng et Chloé Froissart. Avec la collaboration d'Éric Vigne

Aujourd’hui, en Chine, le régime se durcit et exerce un contrôle idéologique étroit sur les universités, rétrécissant chaque jour l’espace du débat et de l’analyse objective. Comment, dans ces conditions, les intellectuels peuvent-ils continuer de penser de façon critique, mener leurs recherches, se faire entendre ? Sous quelles formes et… à quel prix ?

Dans ce livre, Anne Cheng et Chloé Froissart offrent l’hospitalité de la traduction à des textes de penseurs dont certains sont emprisonnés, d’autres victimes de rétorsions. Entre les lignes, la résistance s’y exprime par des voies détournées, que des commentateurs se proposent de décrypter.

Ces voix, qui nous rappellent à quel point il n’est pas permis de penser librement en Chine malgré l’image de grande puissance responsable qu’elle prétend renvoyer, perpétuent la tradition des « remontrances à l’empereur » et illustrent courageusement l’idée d’une citoyenneté éclairée, animée par « un esprit indépendant et une pensée libre ».

Contributions de Ge Zhaoguang, Guo Yuhua, He Weifang, Ilham Tohti, Jin Zhiyuan, Liu Yu, Rahile Dawut, Tsering Woeser, Wang Lixiong, Xu Jilin, Xu Zhangrun, Zhang Qianfan, Zhou Baosong et Zi Zhongyun.