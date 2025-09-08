Luc Foisneau, Manières de gouverner. Politiques modernes de la souveraineté

Des États Unis de Donald Trump à l’Argentine de Javier Milei, sans oublier la Hongrie de Viktor Orbán, une nouvelle forme de raison d’État sans aucun scrupule se donne à voir sur la scène internationale. Son mépris des droits humains et de la démocratie au nom d’une efficacité prétendue ne vient pas de nulle part : il exprime une révolte contre la patiente domestication politique des arts de gouverner depuis la fin du Moyen Âge. À rebours de cette histoire, les nouveaux seigneurs de l’économie et de la guerre entendent gouverner à leur seul profit contre l’État.

Ce livre s’intéresse à l’émergence entre les XVIe et XVIIIe siècles de deux projets politiques concurrents, l’un tourné vers l’affirmation des droits de l’État, l’autre vers la mise en œuvre de manières de gouverner efficaces. En retraçant cette histoire, de Machiavel à Bodin et de Hobbes à Rousseau, Luc Foisneau nous invite à réfléchir à ce que gouverner veut dire.

