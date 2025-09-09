RadioMorphoses, n° 13 | 2025 : "Le podcast : objet nouveau ou continuité de la radio ?" (dir. Christophe Deleu, Hervé Glevarec)

Sommaire

Dossier thématique

Christophe Deleu et Hervé Glevarec Introduction. Le podcast : objet nouveau ou continuité de la radio ? [Texte intégral]

Marie-Eva Lesaunier, Olivier Thuillas et Louis Wiart De la construction d’une légitimité symbolique à la structuration d’un secteur d’activité : le territoire professionnel du podcast natif [Texte intégral]

Judicael Prigent Stratégies et modèles économiques du podcast dans le paysage radiophonique public et privé. Élargissement horizontal et vertical de l’audience via le podcast [Texte intégral]

Laurie Schmitt, Emmanuel Marty, Chloë Salles et Jean-Baptiste Fribourg Les podcasts natifs, une production artisanale aux marges de la radio. Chroniques d’(in-)dépendances éditoriales et économiques [Texte intégral]

Lucie Alexis Écrire, produire et réaliser des podcasts à France Culture : expérimenter sans s’affranchir de l’antenne [Texte intégral]

Louisa Léo L’ethos de productrice d’entretien : de la radio au podcast, étude comparée de l’émission Par les temps qui courent de Marie Richeux sur France Culture et du podcast La Poudre de Lauren Bastide [Texte intégral]

Dimitra Laurence Larochelle De l’amateurisme à la plateformisation : évaluer l’alternativité des podcasts féministes [Texte intégral]

Monica Baur Le podcast natif de vulgarisation scientifique : pratiques des créateurs et créatrices de contenus. Étude des pratiques de vulgarisation de podcasteur·euses francophones indépendant·es [Texte intégral]

Séverine Equoy Hutin Des podcasts au menu de ma radio ! Approche sémiodiscursive comparative d’applications radiomobiles pour comprendre les relations podcast/radio [Texte intégral]

Héloïse Milovanovitch Le podcast dans le podcast : Enjeux narratifs et sonores de la métafiction dans La Chute de Lapinville ? [Texte intégral]

Entretiens

Christophe Deleu, Hervé Glevarec et Matilde Meslin Entretien avec Matilde Meslin, journaliste spécialiste du podcast [Texte intégral] 22 mai 2025

Christophe Deleu, Hervé Glevarec et Julien Cernobori Entretien avec Julien Cernobori, podcasteur [Texte intégral] 28 avril 2025

Recensions

Natalia Marcela Osorio Ruiz Henri Assogba, Kodjo Atassé Koulete (dir.), La radio dans l’univers audio. Adaptations et mutations [Texte intégral] Canada : Les Presses de l’Université Laval, 2025, p. 210.

Pergia GkouskouSébastien Mort, Ondes de choc. Histoire médiatique et politique de la radio conservatrice aux États-Unis [Texte intégral] Bruxelles : Éditions de l’Université de Bruxelles, 2024, 316 p.