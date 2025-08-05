Poste de professeur adjoint en littérature francophone à l'Université de Regina (Canada)

La Cité universitaire francophone (La Cité) de l’Université de Regina cherche à pourvoir un poste de professeur adjoint en littérature avec une expertise en communication ou en études des médias pour un mandat de deux ans, avec possibilité de permanence. La Cité est une unité académique francophone de l’Université de Regina qui offre des diplômes universitaires. La mission de La Cité est d’offrir une formation universitaire en français et bilingue aux francophones de la Saskatchewan, quelle que soit leur langue maternelle. La Cité joue un rôle actif dans le développement culturel, linguistique et professionnel de la communauté fransaskoise en offrant des cours et des programmes crédités et non crédités.

À ce poste, vous devrez contribuer activement à votre domaine de recherche, enseigner divers cours en français et participer activement aux services administratifs. Le candidat retenu donnera des cours sur la littérature franco-canadienne et aura l’occasion d’élaborer des cours ou des programmes dans les domaines de la communication et des études médiatiques, tant au premier qu’au deuxième cycle. En tant que membre de notre corps professoral, vous devrez avoir un dossier de recherche actif dans le domaine de la littérature. Un dodossier de recherche en communication/médias est un atout.

Il s’agit d’une occasion passionnante de diriger le développement de programmes bilingues, en collaboration avec d’autres facultés de l’université. L’objectif est d’élargir l’offre actuelle de programmes en français à La Cité. Une expérience dans l’enseignement de cours en ligne est un atout, afin de servir tous les étudiants francophones et francophiles de la province.

Profil recherché:

Doctorat en littérature francophone ou dans un domaine connexe avec un dossier de recherche actif.

Expérience dans l’enseignement de divers cours de littérature francophone.

Expérience dans l’enseignement de cours liés aux études des médias et/ou à la communication.

Capacité à mener des projets de recherche sur la littérature franco-canadienne dans les communautés minoritaires, en particulier dans l’Ouest canadien.

Capacité à mener des recherches dans son domaine d’expertise secondaire (atout).

Capacité à contribuer au développement de programmes bilingues à l’Université de Regina.

Expérience en enseignement ; expérience en enseignement en ligne et en développement de cours.

Excellente maîtrise du français ; bonne connaissance de l’anglais.