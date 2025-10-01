À l'initiative de Camille Froidevaux-Metterie, un livre vient dresser le catalogue des Théories féministes, depuis les pionnières médiévales de la liberté de penser jusqu'aux militantes des droits civils et politiques du XIXe siècle, des revendications pour la libération des corps des femmes dans les années 1970 aux propositions intersectionnelles et LGBTQI+ qui élargissent le projet émancipateur ces dernières décennies. Aux côtés d’une histoire des luttes et d’une sociologie des mouvements bien documentées, Théories féministes éclaire de façon inédite le versant des idées qui les ont fondés et portés. Les 130 articles du volume dessinent ainsi l’immense constellation des concepts, des auteur·ices et des œuvres qui, des origines jusqu’à nos jours, en allant même un peu vers demain, nous permettent de porter haut le programme féministe dans un contexte politique de remises en cause des droits conquis et d’offensives réactionnaires.