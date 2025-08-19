Les Éditions du Collège de France rééditent la leçon inaugurale de Roger Chartier, imprimée en 2008 chez Fayard. Son titre tient dans un vers de Quevedo, Écouter les morts avec les yeux, sous l'égide le nouveau professeur avait souhaité placer un enseignement consacré "aux rôles de l'écrit dans les cultures qui, depuis la fin du Moyen Âge et jusqu'à notre présent, ont caractérisé les sociétés européennes". Relire ces pages aujourd'hui, c'est prendre la mesure des effets de la révolution numérique désormaus accompli, qui a bel et bien "brisé le lien ancien noué entre les textes et leur matérialité" en nous obligeant à "une radicale révision des gestes et des notions que nous associons à l'écrit".