La critique sur internet

Depuis le début des années 2010, la critique culturelle sur Internet connaît un développement spectaculaire. Blogs, forums, revues numériques, groupes ou pages sur les réseaux sociaux, sites spécialisés dans la critique littéraire, cinématographique, musicale ou artistique : jamais les espaces d'expression critique n’ont été aussi nombreux ni aussi diversifiés. Face à ce foisonnement, la critique "savante" cherche à redéfinir sa légitimité et sa place dans un paysage où les frontières entre professionnels et amateurs deviennent de plus en plus poreuses. Julie Anselmini, Marianne Bouchardon ont réuni des chercheurs et chercheuses venus d'horizons variés pour interroger les mutations récentes de La critique culturelle sur internet. Le volume accueilli par les P.U. de Caien propose une réflexion articulée autour de trois axes majeurs : les espaces investis, les discours produits et les valeurs mises en œuvre.