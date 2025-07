Elseneur, n° 40/2025 : Écrire l'événement, de la phénoménologie aux trauma studies

Édité par Pamela Krause



La prolifération des conflits armés, des accidents nucléaires, des catastrophes naturelles nous renvoie, plus que jamais, à l'événementialité du monde. Concept au croisement de la phénoménologie, des disaster studies, de la philosophie politique et des trauma studies, l’événement défie la somme des possibles, des concepts et des mots qui s’articulent pour nous en monde. Imprévisible, bouleversant, l’événement creuse un écart temporel entre son arrivée et notre réceptivité : il est en devenir à travers les réécritures et interprétations que nous en faisons. Chaque événement défait et refait monde, engageant une redéfinition de l’ipséité et une herméneutique sans cesse renouvelée, réflexion au cœur de l’écriture littéraire, de la thérapie et de la médecine narratives. Sur le plan politique, sa mise en récits est essentielle à l’élaboration des politiques de justice réparatrice, jouant un rôle déterminant dans la reconfiguration de l’identité collective.