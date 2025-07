Cahiers critiques de philosophie, n° 30 : "Lyotard, l'esthétique & les arts" (dir. Bruno Cany)

SOMMAIRE :



Ana Paula PENCHASZADEH : "Pour une hospitalité élargie selon une perspective amérindienne"



Nicolas POIRIER : "La dette envers l’enfance : l’art pour résister et ne pas être injuste"



Géeald SFEZ, Fabien AVIET & Nicolas POIRIER : "Retour à Lyotard, retour de Lyotard" (entretien)



Claire PAGES : "J.-F. Lyotard – D. Buren et l’anamnèse du visible"



Dylan VAUGHAN : "La polymorphie lyotardienne : la forme entre l’ontologie et l’événement"



Pierre VAUCLAIR : "La poésie d’après Lyotard"



Artin BASSIRI-TABRIZI : "Le fond sonore qui rend fou. L’inaudible dans la pensée de Jean-François Lyotard"



Kiff BAMFORD : "“Que performer?” Les possibilités figurales de l’histoire de l’art-performance"



Claude HELBLING : "Castoriadis et les mathématiques"



Helen ARNOLD : "Socialisme ou Barbarie et les femmes"



Patrice VERMEREN : "Jose Ingenieros et l’aventure française"