Echinox, n° 48 : "De la parole au corps du monde. Lorand Gaspar à la croisée des langues, des cultures et des disciplines" (dir. Corina Bozedean & Simona Pollicino)

Le 28 février 1925, la ville roumaine de Târgu-Mureş voit naître Lorand Gaspar, figure majeure de la littérature de la seconde moitié du XXe siècle, dont l’originalité s’est déployée à travers la poésie, la traduction, la photographie, mais également dans une brillante carrière de médecin chirurgien. Issu d’une famille hongroise d’origine arménienne et immergé dès l’enfance dans la culture roumaine, il s’est forgé une identité aux racines culturelles multiples. Cette ouverture à la diversité culturelle a profondément marqué son parcours personnel, professionnel et artistique.

Gaspar a su tisser une œuvre située à la croisée des cultures et des disciplines, qui n’a cessé de susciter l’intérêt de la recherche universitaire. De nombreuses études lui ont été consacrées, souvent nourries par les multiples traductions qu’il a réalisées ou inspirées. Son engagement littéraire est par ailleurs indissociable de sa pratique médicale : en tant que chirurgien, il a été confronté à la souffrance humaine, qu’il a tenté de soulager tant par l’acte médical que par l’écriture, perçue comme un mode de connaissance et d’expression du monde et de la condition humaine. Fin observateur des lieux qu’il a traversés, Gaspar a également eu recours à la photographie pour traduire en images son émerveillement devant le réel.

Ainsi coexistent en lui trois vocations (médecine, poésie, photographie) qui, bien qu’apparemment éloignées, participent d’un même élan : explorer ce "corps du monde" fait de chair, de pierre, de lumière et de langage. C’est à la lumière de cette triple approche que s’inscrivent les contributions réunies ici, issues du colloque international De la parole au corps du monde. Lorand Gaspar à la croisée des langues, des cultures et des disciplines qui s’est tenu à Târgu Mureş les 27 et 28 février 2025 à l’occasion du centenaire de la naissance du poète.

