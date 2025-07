Complexus, n° 5 : "L’écrivain et l’artiste face à la guerre"

Complexus, revue Interdisciplinaire en Littératures, Critique, Histoire de l’art et Didactique, publie son cinquième numéro, intitulé *"L’écrivain et l’artiste face à la guerre -1"*.

Ce volume, dirigé par le Pr. Hicham Belhaj de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès (Maroc), explore les multiples façons dont la création artistique et littéraire interroge, résiste et témoigne des conflits armés.

Au sommaire de ce numéro, des contributions analysent des œuvres cinématographiques, littéraires, plastiques et musicales en lien avec la guerre.

—

Sommaire en ligne…

1. Face aux Conflits : quand l’Art et la Littérature résistent

– Hicham BELHAJ

2. Le Regard d’Ulysse : la mémoire dispersée et le cinéma kaléidoscopique face à la violence

– Hyunyoung KIM

3. La guerre civile sierra-léonaise dans le cinéma hollywoodien : une lecture critique de Blood Diamond

– Paul Aimé EKOUMBAMAKA

4. La Guerre du Rif dans Les Coups du Destin de Mohammed Lyounsi

– Mohammed CHKIKAR

5. Les caricatures anti-Bonaparte en pleine campagne d’Égypte et de Syrie (1798-1801)

– Jérôme LOUIS

6. Sculpter l’éphémère en guerre : l’art du sable comme résistance et résilience à Gaza

– Touria UAKKAS

7. La guerre dans la plasticité orientale. Analyse de l’œuvre La Fresque de la Guerre d’Abdel Hamid Baalabaki

– Mohammed BABA

8. Quand le graphisme et le textuel se mêlent pour évoquer la guerre et la violence : cas des romans graphiques de Spiegelman, Satrapi et Joe Sacco

– Ouafa BOUSHABA, Khalid RIZK

9. Métamorphoses du traumatisme : voix, corps féminin et mémoire de guerre dans le théâtre de Matéi Visniec

– Abdellah ZINE EL ABIDINE

10. Musiques urbaines et crises sociopolitiques dans la Côte d’Ivoire post-Houphouët-Boigny : cas du reggae et du zouglou

– Brou Dieudonné KOFFI, Adama DAO

11. La guerre dans la poésie de Li Yu 李漁 (alias Li Liweng 李笠翁, 1611-1680) : un affinement de sa présence au monde

– Yinan ZHOU

12. De la guerre à la paix : l’évolution de la pensée d’Alain sur la poésie

– Maxence BONIN

13. L’expérience de la guerre dans Les Cercueils de Zinc de Svetlana Alexievitch

– Soukaina BOUDRY

14. Skoda d’Olivier Sillig ou l’itinéraire d’un corps en guerre

– Clarisse COUTURIER-GARCIA

15. Grammaire des corps : une poétique de la mémoire des guerres par Mathieu Riboulet. Conflits franco-allemands et Triangles roses dans Les Œuvres de miséricorde

– Jérémy LEVASSEUR LE GALL

16. La démesure de la métaphore dans Le Grand troupeau de Jean Giono

– Salma DAOUDI, Abderrafiâ DKHISSI

Ces contributions offrent un panorama varié des interactions entre guerre, création artistique et littéraire, à travers des approches historiques, critiques et interdisciplinaires.

—

Publiée deux fois par an, Complexus se distingue par son engagement en faveur d’une recherche rigoureuse et ouverte, comme en témoigne son comité scientifique international. Ce numéro s’adresse autant aux spécialistes qu’aux passionnés désireux de comprendre comment l’art et la littérature transcendent l’horreur de la guerre pour en révéler les dimensions humaines et mémorielles.

Pour découvrir ce numéro, visitez le site de la revue : https://revues.imist.ma/index.php/Complexus

Contact : revuecomplexus@gmail.com.