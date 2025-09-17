La condition d'écrivain
On évoque souvent, comme modèle de la profession d’auteur qui émerge au XVIIIᵉ siècle, la brillante carrière de Jean-Jacques Rousseau ou la qualité polémique des écrits de Camille Desmoulins. Mais s’agit-il de parcours majoritaires au sein d’une république des lettres dont les institutions culturelles sont en pleine mutation et qui se veut, en principe, ouverte à tous ? Par une analyse quantitative de l’ensemble de la population des lettrés et une analyse sociologique de quelques carrières exemplaires d’écrivains, aux extractions sociales très diverses, Robert Darnton met au jour non pas une mais des conditions du métier d’écrivain. En s’appuyant sur de nombreuses sources — rapports de police, ou almanachs de la population de lettrés — l’auteur dévoile dans La Condition d'écrivain. Culture et Révolution dans la France du XVIIIᵉ s. (Gallimard), dévoile l'envers du décor, des salons aux mansardes en passant par la Bastille, l’envers du décor. Fabula donne à lire un extrait de l'ouvrage…
(Photo : ©Richard Dumas)