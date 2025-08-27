En France et dans le monde, des méthodes d’intimidation inquiétantes ciblent journalistes et défenseurs des droits humains : violences physiques, agressions verbales, disparitions forcées, assassinats. En plus de ces menaces, ils doivent faire face au lawfare ou guerre par le droit. Ce phénomène consiste à multiplier les procédures judiciaires envers celles et ceux qui nous informent sur des sujets d’intérêt général, afin de les réduire au silence. Les poursuites-bâillons (SLAPP) sont privilégiées par les entreprises et les personnalités influentes pour entraver la publication d’informations gênantes. Par ailleurs, des lois, comme celles contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, sont détournées pour criminaliser certaines actions de la société civile… Ces attaques ont de graves conséquences : autocensure, précarité financière, pression psychologique, entrave à l’accès à l’information. Peu visibles du grand public, elles menacent la démocratie en limitant le débat public, le droit d’informer et celui d’être informé. Si elles se poursuivent, notre société risque un contrôle accru et un affaiblissement des libertés fondamentales. Dans Réduire au silence. Comment le droit est perverti pour bâillonner médias et ONG, la juriste Sophie Lemaître s’emploie à démontrer, grâce à de nombreux exemples édifiants, comment ces méthodes constituent une menace existentielle pour la démocratie telle que nous la connaissons.

