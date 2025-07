Najla Nakhlé-Cerruti, Le théâtre palestinien et François Abou Salem (préf. Olivier Py)

Préface d'Olivier Py

Photographies de Christophe Raynaud de Lage

L’avènement du théâtre palestinien aurait-il eu lieu sans le metteur en scène François Abou Salem ?

Français établi en Palestine, directeur de la troupe El-Hakawati puis du Théâtre National Palestinien/El-Hakawati, il a consacré sa vie au déploiement et à la défense d’un théâtre palestinien en arabe dialectal, populaire et poétique, détaché du modèle européen dominant. Sa vision s’est fondée sur son exigence esthétique, sur sa volonté de professionnaliser la pratique théâtrale, et sur son engagement pour la conservation d’une mémoire palestinienne.

“Ce livre pourrait n’être que déploration, et la mort de François Abou Salem marquer la fin d’une espérance politique, je crois que son but est précisément le contraire. C’est pourquoi la superposition de la figure de Bashar Murkus, à celle du fondateur du théâtre palestinien nous interdit de désespérer.” — Olivier Py.

