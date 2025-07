Julien Barret, Retour à la parole

L’art oratoire est à la mode, ou plutôt il l’est redevenu après plus d’un siècle d’effacement où l’écrit faisait loi. Si bien qu’aujourd’hui, la parole se diffuse partout. Monologue intérieur ou discours amplifié, propos déclamé, scandé, confessé, timide ou assuré, la parole s’échange, s’assène et s’écoute, elle soulage, amuse, émeut, elle meurtrit et elle soigne. C’est avec le concours d’éloquence qu’elle a commencé à faire son retour, surfant sur la vague du pitch et des conférences.

Ce livre raconte ce phénomène à travers les formes contemporaines que la parole adopte à l’école, dans l’entreprise et sur les réseaux sociaux. Il plonge ensuite dans l’histoire et les traditions oratoires pour en saisir les origines, avant de dévoiler les enjeux qui en font aujourd’hui un moteur essentiel de la vie sociale et du bien-être individuel et collectif.

Prendre la parole, c’est se mettre en avant, mais aussi en danger. Elle implique des devoirs : ne pas prendre indûment le temps de ceux qui vous écoutent. Elle ouvre aussi des possibilités : s’affirmer dans l’expression

d’une identité ou d’une opinion à transmettre. On a tous et toutes droit à la parole. Prenez-la !