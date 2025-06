Andrea Schellino, Stèle provisoire de Victor Segalen, ou l’écriture du Désir-Imaginant

Parmi les « Stèles orientées » – ce pan du recueil de Segalen destiné à situer les « Éloges amoureux » – aucun poème ne dit plus clairement que « Stèle provisoire » le lien érotique entre écriture et lecture de la poésie. En s’inscrivant sur une double surface, pierre et corps, le texte révèle l’essence fragile et éphémère du geste d’écriture. L’impossibilité d’accéder pleinement au poème devient la condition même de sa compréhension : le lecteur est conduit à chercher son désir dans une privation imposée.

En articulant critique génétique et stylistique, cette étude esquisse, dans le corps-à-corps du texte, une théorie sensuelle du poème segalenien.

—

Docteur de l’université Paris-Sorbonne, maître de conférences en littérature française à l’université Roma III, responsable du Groupe Baudelaire de l’ITEM, Andrea Schellino est l’auteur de La Pensée de la décadence de Baudelaire à Nietzsche(Classiques Garnier, 2019). Il dirige la nouvelle édition des Œuvres complètes de Baudelaire dans la Bibliothèque de la Pléiade.