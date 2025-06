Un numéro virtuel de French Studies vient regrouper les entretiens publiés par la revue depuis 1985. On y retrouvera en conversation six écrivain.e.s francophones dont les œuvres s’imposent comme parmi les plus marquantes de l’époque : Annie Ernaux, Abdellah Taïa, Marie Darrieussecq, Nathalie Sarraute, Richard Ali A Mutu, Catherine Malabou.French Studies: Les entretiens (1985–2025)

Sommaire

Thoughts on Place: A Conversation with Annie Ernaux

Siobhán McIlvanney and Shirley Jordan



Interview avec Abdellah Taïa: ‘Une Nouvelle Forme de Queerness’

Todd W. Reeser

‘Extraordinaire Plasticité’: Conversation avec Marie Darrieussecq

Benjamin Dalton

Propos sur la Technique du Roman: Nathalie Sarraute Interviewée par Alison Finch et David Kelley

Nathalie Sarraute

Langues Congolaises et Littérature Africaine: Entretien avec Richard Ali A Mutu

Pierre-Philippe Fraiture

Entretien avec Catherine Malabou: ‘Ce qui se passe à la surface’: les concepts de surface et plasticité

Nicolas Estournel

—

Ce numéro est disponible uniquement en ligne.

Si vous souhaitez y accéder via votre institution, vous pouvez recommander un abonnement à la revue en utilisant notre formulaire en ligne.