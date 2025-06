Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau, t. 57 (dir. Jacques Berchtold & Gabriella Silvestrini)

Sous la direction de Jacques Berchtold et Gabriella Silvestrini.

Si l’on se tourne vers Rousseau pour essayer de penser la guerre aujourd’hui, ce n’est pas pour mieux la faire passer. Car si Rousseau, faut-il le rappeler, ne croit pas que la guerre soit naturelle à l’homme, s’il ne pense pas qu’elle soit son destin, s’il fait, dès le Discours sur l’origine de l’inégalité la généalogie de la guerre, s’il reproche à Hobbes une erreur logique, s’il considère enfin que la violence originaire est une pétition de principe qui explique peu, et que le soi-disant réalisme qui consiste à voir le mal partout est une petite victoire des entendements étroits « à qui on ne le fait pas », il ne ferma point les yeux. Il se demanda comment penser la guerre et comment penser la paix. Il le fit avec la rigueur du philosophe et la vigueur de l’écrivain.

Avec les contributions de : Carole Dornier, Jacques Berchtold, Giovanni Incorvati, Blaise Bachofen, Gabriella Silvestrini, Christophe Litwin, Georges Nivat, Martin Rueff, Célia Abele, Bruno Bernardi et Mingjie Zaho.

