"La recherche annuelle en poésie lyrique", revue POEMA, n°3 (dir. Caroline Fischer)

Ce troisième numéro de la revue POEMA : La recherche annuelle en poésie lyrique, dirigé par Caroline Fischer, est le premier à orientation thématique. Il explore différents concepts de la poésie, de la poésie dite lyrique à la poésie du XXIe siècle (avec la Holopoetry et la Virtual Poetry, la poésie plurilingue, le lyrisme dans la poésie française contemporaine et le tout récent recueil de Monika Rinck, interprété par la poétesse elle-même), en passant par Das Buch von der deutschen Poeterey de Martin Opitz (1624) et « la suspension volontaire momentanée de l’incrédulité qui constitue la foi poétique » chez Coleridge.

Dans son introduction, C. Fischer présente les contributions réunies dans le numéro, après avoir mené une réflexion sur les différentes approches et théories de la poésie, en partant de Charles Batteux qui se sert du terme de « poésie lyrique » afin de l’établir comme troisième genre littéraire autonome. Ce dernier considère la « poésie lyrique » à la fois comme expression des sentiments et comme imitation fictionnelle, le premier aspect ayant été davantage retenu dans les débats des siècles suivants que le second. L’introduction du terme de « lyrisches Ich », le moi ou le sujet lyrique, aurait dû faciliter la distinction claire et nette entre l’auteur et son œuvre, également en poésie, où cette différenciation s’est avérée comme plus complexe que dans les deux autres genres littéraires majeurs. Toutefois, cela n’a pas systématiquement été le cas. Un résumé de différentes définitions de la poésie montre à quel point il s’avère difficile de la cerner de manière péremptoire, et par conséquent de la distinguer d’une « poésie lyrique ».

Table des matières

· Lyrik, poésie et poésie lyrique | Lyrik, poésie und poésie lyrique | Lyric, poésie and poésie lyrique : En guise d’introduction | Zur Einleitung | An introduction (Fischer, Caroline)

· p. 41, "Echo des Wissens : Martin Opitzʼ Buch von der deutschen Poeterey (1624) und die Verortung der Lyrik im Gattungssystem am Beispiel von Echo oder Wiederschall (1624)", Bamberger, Gudrun.

· p. 61, "Spécificité de la poésie chez Coleridge : poema, persona, biographia : Sur le vrai sens de la « suspension volontaire et momentanée de l’incrédulité, qui constitue la foi poétique »", Dayre, Eric.

· p. 79, "Neue Gedicht-Räume : Überlegungen zu Holopoetry und Virtual Poetry", Nickel, Beatrice.

· p. 99, "Mehrsprachen, Zwiesprachen, Mischschriften : Neue Konzepte einer Lyrik des Dazwischen", Schmitz-Emans, Monika.

· p. 123, "Poésie et lyrisme dans la poésie française contemporaine : anonymat, universalité, résistance", Bonhomme, Béatrice.

· p. 135, "Höllenfahrt & Entenstaat : Mit dem Bundesverkehrswegeplan in die Unterwelt", Rinck, Monika.