Chloé Déchery & Marion Boudier, Le Jeu des Cartes du Retour

Comment parler de ce que l’on a vu, aimé ou pas compris, après un spectacle ou une présentation de maquette ?

Le Jeu des Cartes du Retour a été conçu afin de contribuer au développement d’une « culture du retour » dans les milieux de la création, de la diffusion et de l’enseignement artistique. Le jeu peut être utilisé dans différents contextes de réception : un bord plateau tout public après un spectacle, une sortie de résidence, une situation pédagogique, une répétition ouverte, etc. Les cartes sont des supports et des incitations pour accompagner l’exploration de différents regards et relations à l’œuvre. Elles proposent de conscientiser, de documenter et de partager ces expériences sensibles.

Le jeu propose une quarantaine de cartes bilingues, réparties en 8 familles. Il se veut dans la continuation du travail des deux chercheuses Chloé Déchery et Marion Boudier, dont l'ouvrage Artistes-chercheur·es, chercheur·es-artistes – Performer les savoirs, paru en septembre 2022 dans la Grande Collection ArTeC, fait partie.

Conception : Marion BOUDIER & Chloé DÉCHERY

Illustrations : Éric VALETTE

Graphisme : Jean-Claude CHIANALE

Traductions : Chloé DÉCHERY, Delaina HASLAM, Ross LOUIS

48 cartes + règles du jeu + étui

10,5 x 14 cm

Cartes illustrées et en couleurs

Parution : 16 juillet 2025

Médiation artistique, études théâtrales, performance, culture du retour, recherche-création