Bérénice Hamidi, Le Viol, notre culture

Ce bref essai féministe, qui assume un point de vue situé et enrichi par les savoirs expérientiels, interroge le rôle des représentations culturelles dans la perpétuation de la culture du viol. Il défend plusieurs partis pris :

D'abord, que cette culture des violences de genre est partout dans nos représentations. Elle traverse toutes les époques, tous les arts (romans, films, séries, spectacles, chansons) et tous les styles de culture : on la retrouve des grand classiques d'hier à la pop culture, au rap ou au cinéma d'auteur d'aujourd'hui.

Ensuite, qu'il importe de penser ces violences comme un continuum qui opère à plusieurs niveaux :

- entre les violences fictives dans les œuvres et celles qui pèsent dans nos vies affectives et professionnelles comme dans nos institutions.

- entre la blague sexiste et le viol, la différence les séparant étant de degré mais pas de nature.

- entre le face-à-face victime/agresseur et les cercles d'alliances collectifs qui les entourent et nous impliquent toutes et tous.

Enfin, que les violences sexistes et sexuelles sont une question esthétique autant que politique et que pour les combattre, il faut comprendre comment les œuvres nous apprennent à vivre et à voir le monde dans la version de l'agresseur.

Bérénice Hamidi, professeure des universités, est spécialiste des représentations culturelles. Ce livre est le fruit de 5 ans de recherches sur les violences sexistes et sexuelles. Dernier ouvrage paru : avec Maxime Cervulle (dir.), Les Damné.es de la scène. Penser les controverses théâtrales sur le racisme, Presses Universitaires de Vincennes, 2024.

—

Sommaire

Avant-propos : #Metoo, avant/après ?

Chapitre 1 : La culture du viol, qu’est-ce que c’est ?

Les trois piliers fondateurs : invisibiliser/normaliser/érotiser les violences

Sous l’opposition sexe/viol, le continuum des violences

Chapitre 2 : Regards prédateurs et scripts de domination

Le male gaze, outil esthétique de la culture du viol

Des scripts sexuels et relationnels de domination

Un regard qui ordonne le visible et invisibilise sa domination

Chapitre 3 : Assumer la violence : la culture misogyne

Le porno, une école de la misogynie ?

Le rap : violence de certaines chansons, violence de leur protection juridique

Chapitre 4 : Dénoncer la violence… tout en l’érotisant

Chapitre 5 : Maquiller la violence : les zones grises esthétiques

Esthétique et érotique de la zone grise

Amour-passion, amour romantique : les deux versants des relations toxiques

Apprendre à voir et vivre les histoires d’amour dans la version de l’agresseur

Rigole et tais-toi

Conclusion : Changer les œuvres, changer nos regards sur les œuvres.