Véronique Dutraive (dir.), Penser et agir avec David Graeber. Construire des ponts entre les sciences sociales

Figure incontournable de l’anthropologie anglo-saxonne et de la pensée anarchiste du début du XXIe siècle, David Graeber n’a eu de cesse de lancer des hypothèses, de forger des concepts, d’expérimenter des pratiques pour mieux comprendre et changer le monde actuel. Disparu subitement le 2 septembre 2020, il a laissé une œuvre foisonnante autour de thématiques aussi variées que la dette, le travail, la bureaucratie et les valeurs, s’appuyant à la fois sur une réflexion académique poussée et sur sa participation au mouvement altermondialiste.

Penser et agir avec David Graeber propose de poursuivre le double dialogue qui lui tenait à cœur : entre les sciences humaines et sociales d’une part, entre engagement militant et recherche académique d’autre part. Cet ouvrage collectif enthousiasmant réunit donc anthropologues, philosophes, sociologues, politistes, archéologues, historiens et économistes autour de questions-clés de nos sociétés anciennes et contemporaines.

Après avoir retracé les apports majeurs de Graeber à l’anthropologie, l’économie et la sociologie, ce livre présente l’actualité de la recherche autour des enjeux centraux de l’œuvre graeberienne tels que le travail et les mouvements sociaux, la dette et la monnaie, le capitalisme et le pouvoir, l’anarchisme et la liberté. Chaque contribution continue ainsi de construire, avec David Graeber, des passerelles entre les savoirs issus de toutes les sciences humaines et sociales.

Sommaire en ligne via OpenEdition.

Véronique Dutraive est professeure d’économie à l’université Lumière Lyon 2 et membre du laboratoire Triangle. Ses recherches portent sur l’histoire de la pensée économique et l’épistémologie, sur l’articulation de la philosophie pragmatiste de John Dewey avec les questions économiques, sur les relations entre économie et anthropologie.