David Graeber, Valeur, politique et démocratie aux États-Unis

Pourquoi les classes populaires américaines votent-elles pour des candidats républicains a priori peu favorables à leurs intérêts économiques ?

Pour le comprendre, David Graeber mène ici une réflexion sur la notion de « valeur » dans la démocratie contemporaine. L’anthropologue affirme que les classes populaires ne votent pas seulement en fonction de leur intérêt économique (« la » valeur), mais aussi selon leur souhait de vivre pour quelque chose de « plus grand que soi » (« les » valeurs sociales, auxquelles chaque humain aspire). Dans une société où la mobilité sociale semble durablement grippée, les plus défavorisés se tournent ainsi vers les promesses conservatrices : l’enrichissement personnel qui permet de « faire le bien » ou la défense de la nation. La démocratie devient alors une valeur résiduelle et menacée.

Plus que jamais d’actualité, la pensée anarchiste de David Graeber est ici présentée par Véronique Dutraive, qui en souligne l’originalité en la confrontant notamment à des recherches économiques récentes. Dans sa postface, Nika Dubrovsky, qui fut la conjointe de David Graeber, évoque leurs réflexions communes sur l’art, la littérature et leurs enjeux démocratiques, éclairant ainsi d’un jour nouveau les travaux de cet intellectuel majeur du XXIe siècle.