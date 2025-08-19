Jérémie Fontanieu, Le mythe du prof héros

Et si ce mythe du prof héros, qui remonte aux hussards noirs de la IIIe République et qu’ont alimenté la littérature, la musique et le cinéma depuis 150 ans, était nocif aussi bien pour les élèves et les familles que pour les professeurs ?

En France, aujourd’hui, le métier d’enseignant est en crise. Alors que la pénurie de personnel menace depuis plusieurs années, les professeurs souffrent de politiques éducatives catastrophiques, de rémunérations insuffisantes, des dysfonctionnements de l’institution et du désintérêt croissant des jeunes pour l’école.

Face à toutes ces difficultés, beaucoup trouvent du réconfort dans la poursuite d’un idéal qu’ils partagent avec le reste de la société : le mythe du prof héros. La figure du hussard noir de la République, passionné et dévoué, est réconfortante et largement consensuelle. Mais cet idéal n'a-t-il pas une face cachée ? Du maître d’Albert Camus au Cercle des poètes disparus, la genèse critique de cette figure si populaire permet d’en présenter les zones d’ombre insoupçonnées : la solitude, l’épuisement et la culpabilité des enseignants, la passivité scolaire des élèves et des familles, le cynisme de l’Éducation nationale. Et si l’on arrêtait de demander aux profs d’être des héros ?