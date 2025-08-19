Maxime Rovere, L'École de la vie (rééd.)

Profs, parents, élèves, ce livre s’adresse à vous. Si un jour, un professeur inoubliable vous a révélé des perspectives nouvelles, si à l’inverse l’école, le collège, le lycée déplaisent à vos enfants ou à vous-mêmes, vous trouverez ici de quoi mettre à l’épreuve votre propre expérience.

Depuis deux siècles, une conviction s’est imposée : l’esprit ne travaille que lorsque le corps est contraint, immobile et silencieux. Au contraire, Maxime Rovere montre que les savoirs sont les fruits de corps avides d’interactions, animés de blessures et de désirs. Et c’est précisément cette énergie, qui circule dans les conflits comme dans les dialogues, qui nous fait grandir. Étudier ne sert finalement qu’à une seule chose : apprendre à interagir avec les autres.

Ce plaidoyer pour des savoirs passionnés redonne à l’enseignement comme à l’apprentissage dans tous les contextes leur profondeur et leur noblesse.

