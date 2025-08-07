Céline Marty, Découvrir Gorz

Essentielle à toute critique de l’écocide capitaliste, fondamentale pour élaborer des alternatives anti-productivistes et décroissantes en lien avec le monde du travail, l’œuvre d’André Gorz est fascinante mais reste méconnue.

Philosophe et militante, Céline Marty invite à le redécouvrir à partir de quatorze extraits, commentés et expliqués. Le marxisme libertaire de Gorz, soucieux de penser une stratégie révolutionnaire et autogestionnaire, inspire et résonne avec les défis actuels de la gauche radicale en matière de travail et d’écologie politique.

Table des matières…

—

Revue de presse sur le site de l'éditeur…