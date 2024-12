Maxime Cervulle, Bérénice Hamidi (dir.), Les damné·es de la scène. Penser les controverses théâtrales sur le racisme

Un ouvrage pluridisciplinaire pour comprendre les controverses sur le racisme qui se jouent sur les scènes théâtrales depuis 15 ans : de quoi la multiplication de ces polémiques est-elle le signe ? En quoi renseigne-t-elle sur des reconfigurations idéologiques en cours dans le champ culturel et, plus largement, dans les champs médiatique, intellectuel et politique.

L’ouvrage répond à la nécessité de sortir d’une vision polarisée des controverses sur le racisme dans le champ théâtral, ainsi que de la disqualification de principe des mobilisations ayant critiqué des spectacles sur cette base. Il propose une analyse de ces controverses qui les resitue dans un contexte où les discriminations ethnoraciales, le manque de diversité et le partage inégal des moyens de productions sont désormais nommés par certains acteurs du secteurs, militants mais aussi institutionnels. L’ouvrage se situe donc à distance des paniques morales sur la « cancel culture » et les intègre à l’objet d’étude, tout comme les appels à la défense de la « liberté de création » des artistes, en les mettant en regard de la liberté d’expression des publics revendiquée par les groupes activistes antiracistes mobilisés contre les œuvres.

Lire le texte introductif sur le site de l'éditeur…

Table des matières

Introduction

Scènes politiques : controverses théâtrales et critique antiraciste

Maxime Cervulle et Bérénice Hamidi

1. Peaux blanches, masques noirs : politique de la distribution

Chapitre 1

Dé-jouer la race, un enjeu politique du XXIe siècle ou pour en finir avec le blackface

Sylvie Chalaye

Chapitre 2

Les controverses sur le yellowface vues à travers trois cas : In the Depths of Dead Love,

Yellow Face, Certaines n’avaient jamais vu la mer

Élisabeth Viain

Chapitre 3

« Expériences de peau » : de la distribution révolutionnaire en temps de crise nationale

Angela C. Pao

Chapitre 4

La diversité, et après ? Entretien croisé avec Marine Bachelot Nguyen, David Bobée et Penda Diouf

Maxime Cervulle et Bérénice Hamidi

2. Construire des controverses : stratégies de lutte, médiatisations et (in)visibilités

Chapitre 5

L’affaire Kanata vue de France et du Québec : cancel culture vsréconciliation

Jean-Philippe Uzel

Chapitre 6

Disqualifier sans voir : spécificités et effets du boycott dans les polémiques théâtrales

Clément Scotto di Clemente

Chapitre 7

La controverse des Suppliantes à la Sorbonne, ou la guerre des « -ismes »

Giuseppina Sapio

Chapitre 8

Le cadrage médiatique de la controverse sur le racisme théâtral

Naissance d’une panique morale

Maxime Cervulle et Marie Tomaszewski

Chapitre 9

De la question raciale à la liberté de création

La polémique autour du spectacle Slāv dans l’espace médiatique québécois francophone

Mathilde Barraband et Anne-Marie Duquette

3. Libertés de création : créer sous contraintes

Chapitre 10

Controverses silencieuses et « privilège blanc »

La question palestinienne sur les scènes françaises depuis les années 1980, ou (comment)

les subalternes peuvent-ils·elles parler ?

Emmanuelle Thiébot

Chapitre 11

Le juge, ultime arbitre des controverses politiques théâtrales en France ?

Emmanuelle Saulnier-Cassia

Chapitre 12

Dieudonné 2014 : au pied du Mur

Laetitia Dumont-Lewi

Chapitre 13

Les artistes face à la liberté de création

Entretien croisé avec Marilou Craft,

Mohamed El Khatib et Stanislas Nordey

Maxime Cervulle et Bérénice Hamidi

Épilogue

À même la langue : lexique, syntaxe et poétique de la lutte contre les discriminations

Bérénice Hamidi

Bibliographie

Index

Les autrices et les auteurs