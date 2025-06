(Re)traduire les autrices du XIXe s. aujourd’hui : d’Emilia Pardo Bazán à la redécouverte d’un matrimoine européen (La Main De Thôt)

La Main De Thôt 2026 - N° 14

(Re)traduire les autrices du XIXe siècle aujourd’hui :

d’Emilia Pardo Bazán à la redécouverte d’un matrimoine européen

Amélie Florenchie, Emilie Guyard et Carole Fillière (éds.)

La circulation des textes dans l’espace public est un enjeu politique majeur. L’invisibilisation systématique des textes d’autorité féminine est un phénomène qui a largement été constaté et qui est désormais réparé grâce à un processus dit de réhabilitation [1]. Il s’agit de récupérer tout un patrimoine féminin -un matrimoine [2]- et de le faire connaître au-delà des frontières quelles qu’elles soient, réelles ou symboliques.

Du cas Emilia…

A l’instar d’autres auteurs espagnols du XIXe siècle, mais plus encore parce que c’était une femme et une personnalité publique polémique, Emilia Pardo Bazán n’a été que peu traduite en français [3] : on compte aujourd’hui seulement deux romans traduits (Los pazos de Ulloa et Un viaje de novios [4]) et une quarantaine de nouvelles traduites, réparties dans cinq recueils [5], alors qu’elle est l’autrice d’une œuvre prolifique : plus de 40 romans, plus de 600 nouvelles, des pièces de théâtre, des recueils de poésie, des centaines d’articles de presse, de nombreuses conférences, une autobiographie, plusieurs essais, biographies, hagiographies, carnets de voyage, livres de cuisine, etc.

Emilia Pardo Bazán est née en 1851 à La Corogne, en plein règne d’Isabelle II, et décédée en 1921 dans son pazo de Meirás, non loin de sa ville natale. Elle est également l’autrice d’une œuvre moderne, car elle fut pionnière dans bien des domaines, comme le naturalisme (La cuestión palpitante) ou du le genre policier (« La gota de sangre », « La cana », etc.). Elle fut enfin une femme moderne, engagée dans la défense des droits des femmes puis ouvertement féministe. Autant d’éléments qui ont contribué, par la suite, à une invisibilisation partielle de son œuvre.

De nombreux travaux ont été menés sur l’œuvre d’Emilia Pardo Bazán, sur sa réception à l’étranger, et notamment en France, mais nous proposons d’aborder cette œuvre à cheval sur le XIXe et le XXe siècles sous l’angle de sa traduction pour la faire (re)découvrir à un public francophone. Le projet NUMILIA [6] s’est ainsi donné pour objectif de « réhabiliter » une partie de l’œuvre de l’autrice avec la publication de la traduction inédite en français de « La gota de sangre » coordonnée par Emilie Guyard chez Un@éditions et la prochaine publication de la traduction d’une sélection de nouvelles féministes inédites en français coordonnées par Amélie Florenchie et Catherine Orsini, chez le même éditeur [7]. Une journée d’études organisée en avril 2025 autour de ces deux publications est à l’origine de ce nouveau numéro de LMDT dont la première partie est consacrée au cas d’Emilia Pardo Bazán et la seconde aux autrices européennes.

… à l’Europe du XIXe (re)traduite de nos jours

Dans ce numéro, il s’agira d’entamer un dialogue avec d’autres chercheur.euses sur ce que signifie (re)traduire au XXIe siècle l’œuvre d’écrivaines européennes du XIXe siècle et réhabiliter un matrimoine encore largement méconnu en tant que tel, depuis une perspective qui ne peut ignorer ni l’évolution de la condition des femmes ni celle du regard qui est porté sur leurs productions culturelles et artistiques. Voici quelques lignes de recherche :

1. Qui sont les autrices du matrimoine européen du XIXe siècle à (re)traduire ?

2. Quels sont les enjeux de la retraduction d'une autrice du canon ?

3. Qu'implique aujourd’hui la traduction d’un texte écrit par une femme du XIXe siècle ? Et la traduction d’un texte écrit par une féministe du XIXe siècle ?

4. Quelles stratégies utiliser pour traduire aujourd'hui un texte qui s’inspire de courants et tendances esthétiques du XIXe siècle (romantisme, réalisme, naturalisme, modernisme, mais aussi genres émergents comme le genre policier, le genre fantastique, etc.) ?

5. Qu’est-ce qu’une traduction féministe ? Quels en sont les objectifs et les éventuelles limites ?

—

BIBLIOGRAPHIE indicative

Emilia Pardo Bazán

—

Les propositions (10 lignes maximum, comprenant un titre, un résumé et des mots-clés, en français ou en espagnol) doivent être envoyées au plus tard le 15 novembre 2025 aux adresses suivantes : carole.filliere@univ-tlse2.fr, emilie.guyard@univ-pau.fr et aflorenchie@u-bordeaux-montaigne.fr

Les articles sélectionnés sur proposition seront à envoyer aux mêmes adresses pour le 1er mars 2026.