Appel à contributions pour le Dictionnaire du genre en traduction / Dictionnary of Gender in Translation / Diccionario del género en traducción

FR / ENG / ESP

Le Dictionnaire du genre en traduction, un projet de l'IRN World Gender, est ouvert à de nouvelles contributions. Lancé le 18 juin 2021, ce Dictionnaire plurilingue et en ligne a pour objectif de contribuer à la compréhension des voyages des concepts et du brassage des idées concernant le genre, la sexualité et les féminismes dans nombre de langues et de cultures. Il vise à éclairer la façon dont ces notions sont comprises dans des contextes linguistiques, sociaux, politiques et culturels différents, et dont les études de genre se sont développées (ou non) dans ces contextes divers. Il propose ainsi une cartographie ouverte et non définitive des circulations transnationales des idées dans le champ des études de genre. Les notices publiées sont consultables sur le site du Dictionnaire via le lien suivant :

https://worldgender.cnrs.fr/

Le Dictionnaire dispose de trois interfaces, en français, anglais et espagnol. Les notices peuvent être écrites dans la langue de votre choix, mais si elles sont écrites dans une langue différente de celles des trois interfaces, elles doivent être accompagnées d'une traduction en français, anglais ou espagnol.

Le format des notices est ouvert : il peut s'agir d'un article (entre 5.000 et 14.000 signes espaces compris), d'un podcast ou d'une vidéo. Nous invitons les propositions de vidéo-essais accompagnés d'un texte décrivant les buts de la recherche, de 300 à 500 mots hors références. La vidéo ne doit pas dépasser 4 minutes. Une fois la proposition acceptée, les auteur·ices seront invité·es à télécharger la vidéo sur Vimeo ou une plateforme similaire, de préférence protégée par un mot de passe. Si le travail est accepté pour publication, la vidéo devra être rendue publique afin que le lien puisse être intégré au texte écrit.

Il est demandé aux personnes intéressées de soumettre au préalable une proposition qui présente en une dizaine de lignes le contenu de la future notice, son format, les auteur·ices ainsi que la ou les langues de rédaction. Cette proposition sera ensuite examinée pour validation par le comité éditorial du Dictionnaire du genre en traduction. Les notices reçues seront évaluées en double aveugle par des pairs avant publication. Les traductions des articles en plusieurs langues sont encouragées.

Merci de bien vouloir envoyer vos propositions avant le 15 septembre 2025 à l'adresse : umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr

Le comité de rédaction évaluera toutes les propositions reçues et vous répondra avant le 30 septembre 2025.

Une fois votre proposition aura été validée par le CR, la notice devra être rendue au plus tard le 1r décembre 2025.

—

ENG

The Dictionary of Gender in Translation –a project of the International Research Network-IRN World Gender– is open to new contributions. Launched on June 18, 2021, this multilingual and online Dictionary seeks to contribute to the understanding of how concepts and ideas concerning gender, sexuality and feminism travel and combine in many languages and cultures. The goal is to shed light on the ways in which these notions are understood in different linguistic, social, political and cultural contexts, and on how gender studies have developed in these diverse contexts. It proposes an open and non-definitive cartography of the transnational circulations of ideas in the field of gender studies. The first published entries are available on the Dictionary website via the following link:

https://worldgender.cnrs.fr/en/

The Dictionary has three interfaces, in French, English, and Spanish. Entries can be written in any language, but if they are written in a language other than those of the three interfaces, they must be accompanied by a translation in French, English, or Spanish.

The format of the entries is open: it can be an article (between 5 000 and 14 000 characters including spaces), a podcast, or a video. We welcome proposals for video essays, accompanied by a written statement that articulates the video’s research aims, of 300-500 words, excluding the references. The video should be no longer than 4 minutes. Once the proposal is accepted, contributors will be asked to upload their video to Vimeo or a similar platform, preferably on a password-protected page. If the work is accepted for publication, the video will need to be made public so it can be embedded alongside the published statement.

Please submit a proposal that outlines in about ten lines the content of the future entry, its format, the authors, and the language(s) in which it will be written. Collective proposals (preferably 2-5 authors) are strongly encouraged. Proposals will then be examined for validation by the editorial committee of the Dictionary of Gender in Translation. Submitted entries will be double-blind peer-reviewed before publication. Translations of articles into multiple languages are also encouraged.

Please send your proposals before September 15, 2025 to:

umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr

The Editorial Board will evaluate all proposals received and respond by September 30, 2025.

Once your proposal has been approved by the EB, the paper must be submitted before December 1, 2025.

—

ESP

El Diccionario del género en traducción –un proyecto de la Red Internacional de Investigación-IRN World Gender– está abierto a nuevas contribuciones. Lanzado el 18 de junio de 2021, este Diccionario multilingüe y en línea pretende contribuir a comprender cómo los conceptos e ideas relativos al género, la sexualidad y el feminismo viajan y se combinan en diversas lenguas y culturas. Su objetivo es arrojar luz sobre las formas de entender estas nociones en diferentes contextos lingüísticos, sociales, políticos y culturales, y sobre cómo se han desarrollado los estudios de género en estos contextos diversos. Así, propone una cartografía abierta y no definitiva de las circulaciones transnacionales de ideas en el ámbito de los estudios de género. Se puede acceder a las primeras entradas publicadas en el sitio web del Diccionario a través del siguiente enlace:

https://worldgender.cnrs.fr/es/

El Diccionario cuenta con tres interfaces, en francés, inglés y español. Las entradas pueden estar escritas en cualquier idioma, pero si se redactan en una lengua distinta a las de las tres interfaces, deben ir acompañadas de una traducción al francés, inglés o español.

El formato de las entradas es variado: pueden ser un artículo (entre 5.000 y 14.000 caracteres incluyendo espacios), un podcast o un vídeo. Se aceptan propuestas de vídeo-ensayos, acompañados de un texto escrito que describa los objetivos de la investigación, de entre 300 y 500 palabras, sin contar las referencias. El vídeo no debe durar más de 4 minutos. Una vez aceptada la propuesta, se pedirá a los/las autores/as que suban su vídeo a Vimeo o a una plataforma similar, preferiblemente protegido con una contraseña. Si el trabajo es aceptado para su publicación, el vídeo deberá hacerse público para que su enlace pueda insertarse junto a al texto escrito.

Se ruega a las personas interesadas en contribuir al Diccionario que presenten una propuesta que describa en unas diez líneas el contenido de la futura entrada, su formato, los autores o autoras y la(s) lengua(s) en que se escribirá. Las propuestas son examinadas por el Comité editorial del Diccionario del Género en Traducción, que debe validarlas. Las entradas recibidas serán sometidas a una doble revisión ciega por pares antes de su publicación. Se anima a presentar los artículos en varias versiones lingüísticas.

La fecha límite para el envío de propuestas es el 15 de septiembre de 2025. Deben enviarse a: umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr

El Comité editorial las examinará y responderá antes del 30 de septiembre de 2025.

Si la propuesta es aceptada, el texto deberá enviarse antes del 1 de diciembre de 2025.

Para cualquier información adicional: umr8238.dictionnairegenre@services.cnrs.fr

—

Notices publiées / Published entries / Entradas publicadas:

Agency, Anne-Cécile Caseau, Diego Paz

Aliénation, Salima Naït Ahmed, Marie Loslier-Simon

Asexualité, Loup Belliard

La bâtarde, Laurence Pelletier

Biologie et médecine, Patricia Lemarchand, Joëlle Schwarz, Carole Clair, Madeleine Pape

Cabanes, Alice Carabédian, Ilana Eloit, Joana Masó, Manuela Salcedo Robledo

Communauté, Annie Benveniste, Marie Dominique Garnier

Confinement, Rachel Colombe, Manuela Salcedo Robledo

La critique francophone féministe matérialiste de la parenté au regard des perspectives féministes Noires, Autochtones et décoloniales d’Abya Yala, Jules Falquet, Hélène Nicolas

Cuidados, Sebastián Pizarro Erazo

La cura en Italie, Silvia Contarini, Sara Faccini, Manuela Spinelli

Disability studies/Études critiques du handicap, Justine Madiot, Marion Doé, Charlotte Puiseux, Aurélie Damamme, Patricia Paperman

L’écoféminisme en Amérique latine, David Barreiro Jiménez, Emmanuelle Sinardet

Économie libidinale, Anne Emmanuelle Berger

Écriture féminine, Nadia Setti

L’écriture inclusive en Italie, Margherita Marras

Entretien avec Noémie Grunenwald, Rachel Colombe

Exil en soi, Mahdis Sadeghipouya

Le féminisme athée, Uladzislau Ivanou

Féminisme en Afghanistan, Amirpasha Tavakkoli

Feminismo en árabe, Ana González Navarro

Femmes artistes en quelques mots, Eva Belgherbi, Charlotte Foucher Zarmanian

Femminiello, nom masculin, Michele Bevilacqua, Massimiliano Agovino

Fémonationalisme, Charlène Calderaro

Fragments of vulnerability in women’s philosophy, Elena Laurenzi,

Fina Birulés, Teresa Hoogeveen

Gestation pour autrui en Italie, Ramona Onnis, Manuela Spinelli

Grossophobie, Dimitra Laurence Larochelle, Hélène Bourdeloie

Homonationalisme, Amandine Le Bellec

L’invention de l’écriture féminine, Anne Emmanuelle Berger

Justice reproductive, Mounia El Kotni, Louise Virole

Maison, Mélanie Gourarier

Marketing de genre, Kévin Bideaux

Mère, Federica Doria

Monique Wittig : Brouillon pour un dictionnaire des amantes, Anna Fabrizzi

Monique Wittig (ou le lesbianisme intraduisible), Katherine Costello, Ilana Eloit

Pedro Lemebel, Romain Frezzato

Penser la parenté en féministe: jalons pour une critique matérialiste, Jules Falquet, Hélène Nicolas

Phallus Lesbien, Beatriz Santos

Posthuman kinship, Katarzyna Paszkiewicz, Andrea Ruthven, Marta Segarra

Queer and irony, Marie de Gandt

Récupération/réhabilitation (de textes censurés d’écrivaines), Marian Panchón Hidalgo, Gora Zaragoza Ninet

Les règles. Sens et significations, Marie Leborgne Lucas

Réification, Salima Naït Ahmed, Marie Loslier-Simon

Rose/Pink, Kévin Bideaux

Santé sexuelle, Charlotte Pezeril, Sandrine Detandt, Sarah Demart

Silence, Marys Renné Hertiman, Élise Huchet

TOUCHER-TOUCH-TACTO-TACTE (I) ; TOUCHER-TOUCH-TACTO-TACTE (II), Arturo Corujo, Maria Isern Ordeig, Toni R. Juncosa, Víctor Ramírez

Tourisme procréatif, Nuria Rodríguez Pedreira

Traduction et activisme en Espagne : les effets de la traduction de care par cuidados*, Lola Sanchez

Traduction et genre, Giuseppe Sofo

Translation and Feminisms, Olga Castro, María Laura Spoturno

Travestie, Marina Duarte, Diego Paz, Larissa Pelúcio

Vers un care radical, Caroline Ibos, Mahdis Sadeghipouya