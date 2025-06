Cahiers Ferdinand de Saussure, vol. 76 (2023)

Éditorial

– Articles –

C. Hamans, « L’importance changeante de l’analogie. Quelques remarques sur l’analogie dans la formation des mots » ; A. Luhtala, « Grammar as a rational art and as an Aristotelian science » ; R. Kemmler, « Synchronic vs diachronic approaches in the descriptions of german nominal inflection in the earliest Portuguese textbooks of the german language (1863-1926) » ; G. Fernandes and C. Assunção, « 17th-century descriptions of Japanese and Vietnamese and their relevance to the modern politeness principle » ; G. Haßler, « L’intégration de la catégorie d’aspect dans la description grammaticale » ; R. Cavaliere, « On the profile of Brazilian Portuguese grammar in the 20th century » ; J. Lundquist, « Saussure on *téi-stems: a generativist avant la lettre? » ; J. E. Joseph, « Ferdinand de Saussure, le post-structuraliste »

– Lecture critique –

S. Moret, « Saussure en espéranto. À propos de la première traduction du Cours de linguistique générale en espéranto »

– Documents –

Saussure et ses traducteurs ; R. Salverda, « A global survey and corpus of translations of Saussure’s Cours (1928-2014) and Écrits de linguistique générale (2002-2021) » ; F. Pita et A. Giordano, « La traduction en espéranto du CLG » ; A. Giordano, « Préface à l’édition du Cours de linguistique générale (traduite de l’espéranto par Sébastien Moret) » ; Hommage à René Amacker ; A.-M. Fryba-Reber, « Albert Sechehaye, juge de la Grammaire des Fautes d’Henri Frei »

– In memoriam –

C. Forel, D. Gambarara et G. Cosenza, « Souvenirs de René Amacker (1942-2024) »

– Compte rendu – Chroniques de colloques, événements, annonces – Chronique du cercle.