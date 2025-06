Servanne Monjour, Anne Reverseau (dir.), L’Acte d’image en littérature / The Image-Act in literature (1880-2020). Les Ateliers de Sens Public, 2025

Que ce soit pour leur potentiel poétique, narratif ou même critique, les images occupent une place de premier plan dans la création littéraire. Autrefois reléguées à une fonction purement illustrative, elles sont désormais reconnues comme un matériau d’écriture à part entière, observable dans des pratiques ou des objets longtemps ignorés : geste de collecte, constitution d’iconothèques de toutes sortes, création de murs d’images ou autres bricolages iconographiques. À travers une incursion dans les univers visuels d’écrivains et d’écrivaines du dix-neuvième siècle à aujourd’hui, cet ouvrage décrit et analyse une variété d’actes d’images où se manifeste l’agentivité de la matière iconographique.

L’Acte d’image en littérature, ouvrage collectif sous la direction de Servanne Monjour et Anne Reverseau, est une publication issue du colloque bilingue

L’acte d’image en littérature/The Image-Act in Literature (1880-2020) qui a eu lieu les 18 et 19 avril 2024 au Musée L de Louvain-la-Neuve (Belgique), sous la direction d’Anne Reverseau (FNRS / UCLouvain) avec la collaboration d’Andrés Franco Harnache et de Yorik Janas (UCLouvain). Elle a été rendue possible par le programme de recherche HANDLING (https://projethandling.be/), dirigé par Anne Reverseau à l’UCLouvain et financé par le Conseil Européen de la Recherche (ERC) de 2019 à 2024 (bourse n° 804259), avec la collaboration de Sorbonne-Université, du Musée L, de l’institut INCAL et du Centre de recherche L/T de l’UCLouvain.

Conçus par des chercheur·e·s en lettres et sciences humaines, les ouvrages publiés par les Ateliers de [sens public] se distinguent de la monographie académique traditionnelle en explorant des formes d’écriture alternatives. Cet ouvrage a été fabriqué avec une chaîne éditoriale modulaire en appliquant les principes du single source publishing (une même source pour plusieurs formats de sortie). Les textes, les métadonnées et les références bibliographiques sont édités respectivement dans les formats Mark‐down, YAML et BibTeX, à partir desquels sont produits des fichiers HTML statiques pour la version web et pour la version paginée, cette dernière étant ensuite transformée au format PDF imprimable. La chaîne de conversion et de transformation est basée sur le générateur de site statique Eleventy. Les contenus sont édités et versionnés avec l’éditeur de texte Stylo et exposés via l’API GraphQL de Stylo.