Gaëlle Périot-Bled, Éclats de l’Éphémère. Futurisme et Dada, à l’épreuve du temps agonal (1909-2009)

Partant d’une étude du sens et de la fonction des œuvres éphémères dans les avant-gardes futuriste et dada, ce livre s’intéresse aux déplacements philosophiques du concept d’œuvre de 1909 à 2009. En interrogeant le présupposé selon lequel la propension à durer est une des propriétés de l’œuvre, il envisage un devenir-œuvre de l’éphémère qui ne se limite pas à la permanence matérielle de ses éclats (textes, images, objets). Le concept d’œuvre agônique auquel aboutit l’ouvrage tente de rendre compte de la double articulation de l’éphémère aux choses mortes et à la vie des collectifs pour envisager sa survivance dans des processus qui n’en ternissent pas l’éclat.

