"L’écrivain à l’ère numérique : nouveaux défis, nouvelles écritures"

Objectifs scientifiques

À l’heure où les technologies numériques transforment en profondeur la création, la diffusion et la réception des œuvres littéraires, cette conférence propose une réflexion critique sur l’impact de ces mutations sur la figure de l’écrivain. De l’écriture assistée par l'intelligence artificielle aux réseaux sociaux comme lieux d’autorité littéraire, quels sont les nouveaux territoires de la création et les défis liés à la légitimité, à la forme et à la fonction de l’écriture contemporaine ? Les communications pourront aborder des approches esthétiques, éthiques, poétiques ou sociologiques.

Axes de réflexion

Littérature numérique, plateformes d’écriture et transformation du statut d’auteur Poétique des réseaux sociaux : Twitter, Instagram et l’écriture fragmentaire Auto édition, édition numérique et mutations de la chaîne du livre Plagiat, réécriture et propriété intellectuelle à l’ère algorithmique Écriture engagée et activisme littéraire en ligne Lectures augmentées, hypertextualité et nouvelles formes narratives Écrire, publier, diffuser : les nouveaux circuits de la création littéraire ...



Public visé

Cette conférence s’adresse à un public académique et professionnel :

Enseignants-chercheurs

Doctorants

Étudiants de master

Chercheurs indépendants

Traducteurs, professionnels du livre, et acteurs culturels

Toute personne intéressée par les enjeux abordés dans le cadre de la conférence

Langue de la conférence

français

**

Dates : 9 et 10 juillet 2025

Format : En ligne (Zoom)



Date limite de soumission : 30 juin 2025

Modalités : Résumé de 15 à 20 lignes, 5 mots-clés, courte biographie

Lien pour soumettre : https://bit.ly/3Sz8yia

Certificat de participation délivré

Publication des actes avec DOI prévue

Coordination scientifique : Dr Ikram Chemlali

Contact : ecrivain.numerique.conf@gmail.com"

Site web officiel : https://sites.google.com/view/ecrivainalerenumerique