Graines, semences et création (Université Paris Cité)

Colloque : Graines, Semences et Créations

18-19-20 Juin 2025

Organisateurs : Gaspard Delon, Patricia-Luce Limido, Cécile Narjoux (Université Paris Cité)

Entrée libre ouverte à toutes et tous

Au commencement était la graine !

À l’instar de la vie qui surgit, s’obstine et se diffuse, les graines s’enracinent ici et voyagent ailleurs, portées par le vent aussi bien que transportées par les poches des voyageurs. L’histoire des hommes, des femmes et des cultures est étroitement entrelacée à celle des graines, qu’elles soient sauvages ou cultivées.

Si les graines sont pourvoyeuses de la vie végétale, elles sont aussi au cœur de ses évolutions. Entre le même et l’autre, entre production et reproduction, les graines laissent place à la contingence et à l’émergence de différences, de variants et de variations. À cet égard, elles exemplifient également les processus de création, artistique ou scientifique, car chaque graine porte son héritage, s’enracine dans un sol plus ou moins fertile, se nourrit, s’acclimate ou se tarit. Fécondation, germination, maturation, genèse et ensemencement, sympoïèse, plantes amies : beaucoup des items de la transmission et de la création participent de la sémantique de la graine et des semences, depuis les semences de feu dissimulées par Prométhée, jusqu’aux semences de vérité de Descartes, en passant par les graines de la paix et du génie.

Ce colloque souhaite explorer différentes facettes de la réalité autant que des puissances imaginaires des graines dans un cadre interdisciplinaire visant un dialogue entre les arts (littérature, arts [audio-]visuels, arts plastiques, musique), la philosophie et l’esthétique environnementale. L’accent sera mis sur la création artistique, tant dans ses modalités processuelles que dans ses possibles intentions politiques.

Programme

Mercredi 18 juin 2025 – Histoires et politiques des graines

9h : Accueil

9h15 : Introduction, G. Delon, P.-L. Limido, C. Narjoux, Graines et créations.

Modératrice : Cécile Narjoux (UPC)

9h30 : Luc Menapace (Bnf), La graine et le livre : naissance et développement de la figure de la graine dans l’illustration botanique

9h55 : Fiona Delahaie (Université de Toulouse), Pousser avec l’invisible. Leçons de chausses de Gérard Hauray

10h25 : Thaïva Karen Ouaki (Artiste-chercheuse, Université de Saint-Étienne), Graines déterritorialisées : un enchevêtrement de possibles

10h50 : Discussion

11h : Pause

11h15 : Danièle Méaux (Université de Saint-Étienne), Photographie et monopole des graines au capitalocène

11h40 : Géraldine Sfez (Université de Lille), Dormance des graines et réécriture de l’histoire, à travers l’œuvre de trois artistes.

12h05 : Discussion

12h30 : Pause déjeuner

Histoires et politiques des graines

Modératrice : Manola Antonioli (Ensa La Villette)

14h30 : Paul Ardenne (Université d’Amiens), Un art de la plantation : végétaliser, réparer

15h15 : Julie Noirot (Université Lyon 2), Graines de résistance à l’ère du plantationocène dans l’œuvre d’Isadora Romero

15h40 : Discussion

15h55 : Pause

16h10 : Alessia de Biase (Ensa La Villette, Laa- lavue, umr 7218), Le geste de planter comme art d’attendre

16h35 : Ana Cheishvili (Nouveau Musée National de Monaco), Les pépins de l’histoire : quand la Géorgie réinvente son héritage vinicole

17h00 : Discussion

Jeudi 19 juin 2025 – Germination et création in situ

Modératrice : Patricia-Luce Limido (UPC)

9h : Laure Planchais (Paysagiste conceptrice, Paris), Maîtrise et hasards : la magie de concevoir avec des graines

9h25 : Dominique Leroy (Artiste plasticien sonore, Rosporden), Des rêves aux levées de graines, cultiver en écoutant

9h55 : Discussion

10h15 : Pause

10h30 : Karine Bonneval (Artiste plasticienne, Paris) : Portés par le vent (une recherche en art et science)

11h00 : Laurence Gossart (Artiste plasticienne, Paris), Le végétal à la croisée du bijou et du dessin, une germination

11h25 : Jacques Tassin (Cirad, Montpellier), Pour une philosophie des semences

11h50 : Discussion

12h : Pause déjeuner

Théâtre, cinéma, écopoétique

Modérateur : Gaspard Delon (UPC)

14h : Flore Garcin-Marrou (Université de Toulouse 2), Ensemencer les consciences pour que les graines puissent pousser. Techniques du théâtre d’intervention sociale pour faciliter le passage à l’action.

14h25 : Benjamin Thomas (Université de Strasbourg), Le grenier des figures

14h50 : Benjamin Criqui (Université de Strasbourg), Disséminer les graines, ensemencer les images : poétique du semis dans le cinéma des années 30

15h15 : Discussion

15h30 : Pause

15h45 : Frédérique Jankowski (Cirad, Montpellier) et Bastien Defives (Photographe et vidéaste) : « Mbooku Djiw - Graines d’affects » (2023), Des relations affectives qui engagent humains et semences au Sénégal (film 9’ et présentation) (visioconférence)

16h15 : Momoko Seto (Réalisatrice, Cnrs - Cral), Planètes, film, 2025

16h40 : Discussion et table ronde

Vendredi 20 juin 2025 – Poïesis : germiner et créer

Modératrice : Pauline Nadrigny (Panthéon-Sorbonne)

9h : Clélia Nau (U. Paris Cité), Le grain du visible : peinture, poussées végétales, germinations

9h25 : Justine Janvier (Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Au commencement était la graine : faire droit à la naissance de l’art à partir de la morphogenèse végétale chez Goethe et Luigi Pareyson

9h50 : Discussion

10h : Pause

10h15 : Gabriel Meshkinfam (U. Paris Cité), La graine et le sillon, penser botaniquement la fabrique du poème

10h40 : Cécile Narjoux (U. Paris Cité), « Le semeur de mauvaise graine » ou la poétique de l’apocalypse végétale dans Ruines-de-Rome de Pierre Senges

11h05 : Discussion

11h15 : Table ronde de clôture : Paul Ardenne (Université d’Amiens), Nathalie Blanc (Cnrs, Ladyss, U. Paris Cité) et organisateurs.

Organisateurs :

CERILAC, Université Paris Cité, Gaspard Delon, Patricia-Luce Limido, Cécile Narjoux,

Centre des Politiques de la Terre, Université Paris Cité, Nathalie Blanc

LAA/ UMR 7218 LAVUE / École d’architecture de la Villette

Collège International de Philosophie, Manola Antonioli

UMR. 8103 ISJPS. Centre de philosophie contemporaine, Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Pauline Nadrigny