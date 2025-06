Femmes combattantes en France, Grande-Bretagne et Irlande dans la première moitié du XXe s. (Boulogne-sur-Mer)

Université du Littoral Côte d'Opale, Boulogne-sur-Mer, les 5 et 6 mars 2026

Dans les cimetières militaires qui jalonnent les Flandres, l’Artois et la Somme, ainsi que sur le littoral de la Côte d’Opale, des stèles perpétuent le souvenir de femmes tombées sous les bombes ennemies alors qu’elles servaient leur pays. Afin de rendre hommage à ces témoins silencieux d’un engagement longtemps resté en marge des grands récits de guerre, la bibliothèque de l’Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) à Boulogne-sur-Mer accueillera de février à avril 2026 l’exposition itinérante « Femmes combattantes », prêtée par la Direction de la mémoire, de la culture et des archives du ministère des Armées et des Anciens Combattants. Cette manifestation invite à une réflexion approfondie sur la mémoire de ces femmes et de leurs combats, tant en qualité de participantes directes aux conflits que comme figures essentielles des luttes sociales et politiques.

Le colloque international « Femmes combattantes en France, Grande-Bretagne et Irlande dans la première moitié du XXe siècle » se propose de questionner et d’élargir notre compréhension de la notion de « femme combattante ». L’acception doit-elle se limiter à celles qui ont pris les armes sur un théâtre d’opérations militaires ou inclure celles qui, par leur engagement dans des luttes pour les droits, ou par des contributions indirectes aux conflits, méritent également une forme de reconnaissance ? À travers des expériences vécues en France et dans les îles britanniques, ce colloque propose d’explorer les multiples facettes de l’engagement féminin et les obstacles rencontrés pour obtenir l’appréciation de leurs contemporains et une place légitime dans les mémoires collectives de chaque nation.

En savoir plus…

—

Le colloque s’articulera autour de conférences plénières, de communications d’une durée de 20 minutes et de tables rondes.

Modalités de soumission :

Les propositions de communication, en français ou en anglais, devront comporter :

un titre provisoire ;

un résumé de 300 mots maximum présentant l’objet de l’intervention, la problématique, et la méthodologie adoptée ;

une brève biographie de l’auteur (100 mots maximum), incluant son affiliation institutionnelle (université / laboratoire).

Les propositions sont à envoyer avant le 6 septembre 2025 à l’adresse suivante : colloque.femmescombattantes@univ-littoral.fr

Les communications pourront être présentées en français ou en anglais.

Les avis d’acceptation émis par le comité scientifique seront rendus avant le 3 novembre 2025.