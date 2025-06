La géographie dans l’Encyclopédie : bilan d’étape (Paris)

Journées d’étude

La géographie dans l’Encyclopédie : bilan d’étape

(Campus de Jussieu, Salle 128 de l’Atrium)

Jeudi 12 juin 2025

9h00-12h20 : Extension et fonctions de la géographie dans l’Encyclopédie

9h00-10h00 Alain Cernuschi (Université de Lausanne) : « Le désignant Géographie »

10h10-11h10 Irène Passeron (CNRS-IMJ) : « La Géographie comme prétexte ? Jaucourt et les îles du Ponant »

11h20-12h20 Huiyi Wu (CNRS-CAK) : « La géographie hors du domaine Géographie : essai de géolocalisation des données sur la Chine »

14h00-17h20 : Le Nouveau Monde

14h00-15h00 Kenta Ohji (Université de Tokyo) : « L’article PARAGUAY (Mission du), ou l’impartialité philosophique selon Jaucourt » (communication en ligne)

15h10-16h10 Susanne Greilich (Université de Ratisbonne) : « Du ‘Vosgien’ au Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers : sources, ajouts et lacunes des entrées sur la géographie du Pérou dans l’Encyclopédie »

16h20-17h20 Hans-Jürgen Lüsebrink (Université de la Sarre) : « Du savoir géographique au discours philosophique. Les articles CANADA, ou NOUVELLE FRANCE, QUÉBEC et PHILOSOPHIE DES CANADIENS »

Vendredi 13 juin 2025

9h-12h20 : Les confins de l’Europe et au-delà

9h00-10h00 Élodie Ripoll (Université de Trèves) : « Îles et archipels de l'Océan Indien, savoirs géographiques et constructions littéraires dans l'Encyclopédie » (communication en ligne)

10h10-11h10 Ileana Mihaila (Université de Bucarest) : « Sources françaises sur les Pays Roumains dans la Grande Encyclopédie et dans l’Encyclopédie Méthodique »

11h20-12h20 Flavio Borda D’Água (Bibliothèque de Genève) : « Les espaces géographiques portugais dans l’Encyclopédie : premier recensement et état des lieux »

14h-17h20 : La géographie comme science et comme politique

14h00-15h00 Rudy Le Menthéour (Bryn Mawr College) : « L’épître aux Montagnons : l’article NEUCHATEL contre Jean-Jacques »

15h10-16h10 Anouchka Vasak (Université de Poitiers), Martine Tabeaud (Université Paris Panthéon Sorbonne) : « L’article CLIMAT et ses enjeux de domaines : géographie et médecine. Vers une nouvelle approche du climat ? »

16h20-17h20 Colette Le Lay (Centre François Viète, Nantes Université) : « A la recherche des sources de Jaucourt pour les latitudes et longitudes »

17h20-18h00 : Bilan des journées

Les journées d’études se dérouleront en format hybride. Si vous souhaitez les suivre en ligne, veuillez écrire à Huiyi Wu huiyi.wu@cnrs.fr pour l’inscription avant le lundi 9 juin 2025.