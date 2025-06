Webinaire international Maurice Blanchot | Une correspondance politique (1958-1970) : un état des lieux | 10 juin 2025

Webinaire international Maurice Blanchot

Séance du 10 juin

« Une correspondance politique (1958-1970) : un état des lieux »

Lien Zoom: https://u-picardie-fr.zoom.us/j/92316489410?pwd=RAZ2Bf3g8sSSvzmgUZRJKZ7TRaqdTa.1

La séance du 10 juin 2025 à 13h (heure française) prendra la forme d’une table ronde.

Christophe Bident, Jean-François Hamel et Leslie Hill présenteront la correspondance politique qu’entretient Blanchot entre 1958 et 1970, en particulier avec Dionys Mascolo et les amis qui fréquentent l’appartement parisien de Marguerite Duras, rue Saint-Benoît.

Publication du 14-Juillet contre le retour de De Gaulle au pouvoir, Manifeste des 121, projet de Revue internationale, Comité étudiants-écrivains de 1968 : ces différents « épisodes » ont donné lieu à des écrits publics mais aussi à une intense correspondance qui nous rend cet engagement peut-être plus lisible, en en accentuant les lignes de force, les enjeux, les objectifs et les difficultés, les continuités et les discontinuités.

La présentation sera suivie d’un échange avec le public.