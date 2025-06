Maud Pfaff-Reydellet, Le Bestiaire des poètes

En combinant ces différents types de discours sur les bêtes, les poètes latins renouvellent la perception de l’animal et de ses relations avec l’homme. Ils opèrent ainsi une mise en images des savoirs grecs, qui se cristallisent chez eux dans des exemples concrets.

L’animal s’impose dans sa présence singulière qui touche le lecteur, invité à l’observer avec attention pour éduquer son regard aux merveilles de la nature. Attachés à l’articulation de l’universel et du particulier, Lucrèce, Virgile et Ovide proposent de regarder les bêtes à la fois de l’extérieur et de l’intérieur, d’éprouver pour elles de l’empathie, jusqu’à voir le monde à travers leurs yeux. Les animaux sont-ils alors anthropomorphisés, ou est-ce en l’homme qu’on décèle une part d’animalité ? Dans ce jeu de miroirs, le lecteur découvre qu’il a beaucoup à apprendre de la contemplation de l’animal.

Maud Pfaff-Reydellet éclaire la manière dont la représentation de l’animal par Lucrèce, Virgile et Ovide révèle la singularité de leur art poétique, dévoilant une touche personnelle, une sensibilité et une conception de la nature qui est propre à chacun. La mise en scène de l’animal devient presque un autoportrait.

Table des matières :

Introduction

Le monde entier dans un poème

Penser les animaux en listes et en réseaux

La structure de mon enquête

Première partie : Les héritages grecs remaniés par les poètes latins

Chapitre 1 : Réceptions romaines des comparaisons homériques

Classer et interpréter les comparaisons animales chez Homère

L’héritage des comparaisons homériques dans la vision d’un troupeau de moutons

La comparaison homérique des oiseaux du Caÿstre et les oiseaux porte-signes des poètes latins

Chapitre 2 : L’animal est-il un individu ou un type ? L’héritage de l’épigramme et de la fable

Une écriture de l’empathie et une présence singulière

L’animal anthropomorphisé à valeur d’exemple

Chapitre 3 : Les savoirs zoologiques grecs mis en images par les poètes latins

La réception lucrétienne des traités zoologiques d’Aristote

Les exemples aristotéliciens et leur remaniement chez Virgile

Présence des animaux dans le discours de Pythagore chez Ovide

Deuxième partie : L’animal comme pivot de l’ordre du monde

Chapitre 4 : Le sacrifice animal et la relation entre hommes et dieux

Les représentations du sacrifice animal

Lucrèce et la dénonciation du sacrifice animal

Virgile et la représentation ambiguë du sacrifice animal

Les représentations du sacrifice animal chez Ovide

Chapitre 5 : Zoogonie et génération spontanée. L’animal et la merveille

La zoogonie chez Lucrèce

La bougonie chez Virgile

La zoogonie chez Ovide

Chapitre 6 : Les animaux malades de la peste et la fin du monde

Lucrèce et la peste d’Athènes

Virgile et l’épizootie du Norique

Ovide, la peste d’Égine et la naissance des Myrmidons

Troisième partie : Penser l’animal en listes. Le bestiaire poétique et ses catégories

Chapitre 7 : Les listes d'animaux. Une forme heuristique pour représenter le monde

L’ordre du monde dans une liste-cosmos chez Lucrèce (DRN I, 1-20)

Une liste-désordre chez Virgile (G. III, 242-283)

Le déluge chez Ovide : une liste-chaos (Mét. I, 291-312)

Chapitre 8 : Le bestiaire de trois poètes de la nature à Rome

Définition et structure du bestiaire

Le bestiaire de Lucrèce, garant de la stabilité du monde

Le bestiaire de Virgile, source d’émerveillement ou d’inquiétude

Le bestiaire d’Ovide et ses catégories mouvantes

Chapitre 9 : Décrypter les signa : l’herméneutique de l’animal

Le chien de chasse traquant sa proie chez Lucrèce

Hercule et Cacus chez Virgile

Les chasses de Céphale chez Ovide

Chapitre 10 : L’animal incarne-t-il un art poétique ? La vache de Lucrèce, celle de Virgile, et le taureau d’Ovide

La mère vache de Lucrèce et son petit veau

La vache reproductrice chez Virgile

Un taureau doux comme un boeuf chez Ovide

Conclusion

La réappropriation de l’héritage grec

Le regard sur l’animal des poètes latins

L’animal présenté comme le pivot de l’ordre du monde

« L’inventaire du monde » au prisme de l’animal

L’incarnation d’un art poétique en acte

