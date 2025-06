Albert Montagne, Le mauvais genre au cinéma

La question du mauvais genre est inhérente à la littérature, mais qu’en est-il dans le domaine du cinéma ? L’auteur étudie d’abord la notion de genre au cinéma des années 1920 à nos jours, puis précise ensuite celle, spécifique et contemporaine, du mauvais genre au cinéma aux critères pluriels. Le mauvais genre dérange et touche en premier les films érotiques et pornographiques. Le mauvais genre fait aussi peur et expose en second la violence et concerne les films d’horreur et gore, les films de grande, très grande et extrême violence. Le mauvais genre conteste en outre la société et il attire la censure qui frappe notamment les films politiques. Enfin, le mauvais genre étonne et détonne, il peut être vu comme le 3e ou le 7e genre, l’Autre cinéma, celui qui montre, entre autres, des films nanars et non classiques, des films oubliés, boudés ou mésestimés.

Albert Montagne. Docteur en histoire contemporaine, maître en droit public et certifié en histoire, spécialisé dans la censure du cinéma français ; rédacteur aux Cahiers de la Cinémathèque, Darkness Censure et Cinéma, Cinémaction, collaborateur à Questions Internationales, Historiens et Géographes, Éclipses ; chroniqueur cinéma (plus d’une centaine de notes), contributeur à MareNostrum, une Méditerranée autrement ; anime le blog censorial http://albertmontagne.blogspot.com/ ; a publié Les Alices aux pays des cauchemars. De Walt Disney à Marilyn Manson (L’Harmattan, 2023), Histoire juridique des interdits cinématographiques en France (1909-2001) (L’Harmattan, 2007), et dirigé Violence, censure et cinéma (CinémAction n° 167, 2018), Le train des cinéastes (CinémAction n° 145, 2012), Monstres, du mythe au culte (CinémAction n° 126, 2008).