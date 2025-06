Alain Deremetz, Les voies de l’interprétation des Métamorphoses d’Apulée

La topique interprétative des Métamorphoses d’Apulée trouve ses fondements dans la spécificité des problèmes que l’œuvre pose au regard du critique : celui du contraste, réel ou apparent, qu’elle présente avec la personnalité de son auteur ; celui du genre auquel elle prétend appartenir ; celui de la source dont elle émane ; celui du travail de composition auquel Apulée s’est livré en imitant une œuvre grecque ; et celui, qui les englobe tous, de l’intention qu’il a poursuivie en se livrant à un tel exercice apparemment futile. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi de présenter cette histoire de l’interprétation des Métamorphoses selon trois axes majeurs : celui du sens de l’œuvre qui se structure autour des deux paradigmes du ludique et/ou du sérieux ; celui de l’origine de ce récit de l’âne et du genre dont elle prétend relever, la milésienne latine ; et celui de l’art narratif apuléien et du mode de composition, unitaire ou épisodique, de ce récit en plusieurs livres.

Table des matières :

Épigraphe

Avant-propos

De l’Antiquité à la Renaissance

L’écrivain et son œuvre

L’écrivain et son public

Le prologue

Les fables milésiennes

L’écrivain et ses lecteurs antiques

Macrobe

Augustin d’Hippone

Fulgence « Planciade » : la naissance d’un sens caché

De Fulgence à Béroalde

Les voies du sens

Le sens second : l’allégorie et le sérieux

L’allégorie philosophico-religieuse : Béroalde

Son commentaire

L’interprétation allégorique

La fable d’Amour et Psyché

L’allégorie éthico-religieuse

W. Warburton : Isis et le militantisme païen

J. Bosscha : la morale conjugale

De H. Bosscha à C. Morelli

Le divertissement futile et la satire

Le divertissement futile

V. Bétolaud

É. Goumy

La satire

La source et son auteur

P. Monceaux

La configuration interprétative

Le débat contemporain

Le sérieux et l’édification

La religion

Religion et/ou philosophie

Le divertissement et le comique

Sérieux ou comique : aporie

Le sérieux et le comique : le sério-comique

Les voies de l’origine

La source des Métamorphoses : l’analyse comparative

L’origine de la fable de Psyché

Le conflit des origines : les thèses principales

L’hypothèse folkloriste

Friedländer

L’alexandrinisme

L’archéologie et l’iconographie : M. Collignon

L’hypothèse religieuse : Reitzenstein

L’origine littéraire : R. Helm

L’origine psychanalytique : J. A. Schroeder

Qu’en est-il de nos jours ?

L’origine du genre romanesque : le roman d’amour et la milésienne

L’Orient ou la Grèce : Huet, Zevort, Chassang

Le modèle génétique : Rohde, Schwartz, Lavagnini, Kerényi, Cataudella, Scobie

Les voies du récit

L’image du texte

L’analyse textuelle

L’analyse narratologique

La composition du roman

Auteur, narrateur, héros : la question du « je »

Intertextualité et hypertextualité

L’intertexte épique

L’intertexte théâtral

Une piste de lecture : la genèse du récit

La condition de possibilité

Le processus de réalisation : la fabula, les livres et leur auteur

La gloire

La fabula incredunda et les livres grecs

Les livres latins

L’auteur du livre latin

La finalité de cette stratégie énonciative

Conclusion n’est pas clôture

Bibliographie