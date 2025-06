Jean-Luc Lambert, Dante à la lumière du chamanisme. Comédie

Que se passe-t-il quand, dans la Semaine sainte de l’an 1300, Dante est appelé par la Reine du ciel pour se rendre dans l’au-delà ? Quelle est la mission de ce nouvel élu dans ce temps mesuré à l’aune de l’Apocalypse ? Une chose est sûre, il n’y a aucun équivalent dans la culture occidentale et il a fallu aller jusqu’en Sibérie pour rencontrer d’autres individus voyageant avec leur corps dans l’autre monde où ils sont eux aussi de véritables acteurs, pas simplement des spectateurs. Bien sûr, ces puissants chamanes s’inscrivent dans des métaphysiques toutes différentes. Cependant ils sont eux aussi des élus et ils ne peuvent pas non plus résister aux femmes qui les font venir jusqu’à elles et qui tiennent entre leurs mains la vie des hommes. Comment cette comparaison éclaire-t- elle d’un jour nouveau la Comédie, le Poème sacré, cette nouvelle épopée à laquelle « le ciel et la terre ont mis la main » selon l’expression utilisée par le Sommo Pœta lui-même ?

Jean-Luc Lambert est maître de conférences à l’EPHE (Université Paris Sciences & Lettres) et membre du GSRL (UMR 8582). Ses recherches portent notamment sur le chamanisme et l’épopée en Sibérie où il a effectué de nombreuses missions.

Extrait de l'introduction…

Table des matières…

Version PDF : e-EAN 9782745363435. 39 EUR.