Marcello Vitali-Rosati, C'est la matière qui pense. Pour une philosophie de l'édition (préf. de Margot Mellet, postface de Tony Gheeraert)

La matière n'est pas quelque chose d'inerte et passif. Et la pensée n'est pas le produit d'un sujet. À partir d'une approche néomatérialiste et posthumaniste, ce livre propose une théorie de l'édition qui permet de repenser ce qu'est un texte, mais aussi et plus fondamentalement ce qu'est un être humain.

Et si la pensée n’était pas une production des sujets humains, mais une émanation de la matière elle-même ? Ce livre remet en question notre conception traditionnelle de l’humain, en explorant comment le sens émerge des interactions matérielles, des formats, des outils, et des pratiques éditoriales. Oubliez l’idée d’une pensée immatérielle : l’auteur démontre que des presses d’imprimerie aux logiciels, en passant par les « mauvais cigares » et les algorithmes, c’est la matière qui est le véritable moteur du sens. Dans ce cadre, l’édition n’est plus une simple pratique, mais elle devient une théorie à part entière, un lieu où la matière révèle sa force de production du sens. Ce livre nous invite à reconsidérer le rôle des « petites mains » et des tâches apparemment triviales dans la production du savoir, car la pensée n’est jamais le fait d’un sujet, mais d’une multitude d’interactions. À l’ère des intelligences artificielles et des textes numériques, cette révolution conceptuelle est indispensable pour comprendre notre rapport au texte et au monde.

C'est la matière qui pense. Pour une philosophie de l'édition est le texte de la leçon inaugurale proposée par Marcello Vitali-Rosati dans le cadre de la Chaire d'excellence en édition numérique, dont il est titulaire à l'Université de Rouen-Normandie. Avec une préface de Margot Mellet, directrice de la collection "De code et de plomb", et une postface de Tony Gheeraert.

Cet ouvrage, disponible en papier, est également accessible gratuitement en ligne, à l'adresse suivante: https://ceen.univ-rouen.fr/matiere-marcello/

Sommaire

Préface : À propos du code et du plomb (par Margot Mellet)

Une matière terrible

Le mauvais cigare

La théorie de l'édition

Formats et modèles

Le cercle de la modélisation

Mais alors qu'est-ce qu'un être humain ?

Postface : L'édition, ce « dangereux supplément » (par Tony Gheeraert)

Bibliographie

Épilogue éditorial