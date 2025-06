Michel Arouimi, Nerval haut et court. Une corde faite mots

Dans cet ouvrage aussi singulier que pénétrant, Michel Arouimi explore les traces de la pendaison de Gérard de Nerval dans son œuvre, comme si la littérature, chez lui, avait anticipé le geste fatal.

La corde, motif récurrent, devient ici bien plus qu’un simple élément tragique : elle est symbole d’unité perdue, image sacrée et violente, à la croisée de la tradition mystique et du langage poétique. Entre ésotérisme discret et intuition littéraire, l’auteur met au jour une architecture souterraine de signes et de nombres, qui donne au destin de Nerval une résonance vertigineuse.

Un essai fascinant, à la frontière du sacré et de la littérature, qui éclaire autrement la trajectoire d’un poète hanté par l’absolu.

