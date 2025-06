Anne Boissière, Marie Joqueviel-Bourjea & Aline Jalliet, Voix du corps. Philosopher autrement

Comment faire naître et engager une parole à soi quand on est philosophe et femme ? Ce livre répond à partir de la voix, en inventant un dispositif inédit d’écriture : rédiger des lettres à d’autres femmes, amies, artistes ou philosophes, dans un partage qu’instaure la confiance. Ces lettres ne sont pas destinées à être envoyées par la poste, mais à être oralisées afin de créer un lien d’adresse et d’écoute, par le biais duquel la parole peut se lever dans ce qu’elle a de relationnel et d’unique. Un tel dispositif met en défaut l’abstraction d’un logos philosophique qui voudrait n’avoir ni bouche ni oreilles.

La voix, ici, est envisagée dans sa dimension expressive mais aussi dans sa valeur d’incorporation du discours. Entre philosophie et art, cette correspondance fictive vocalisée se ressaisit d’un parcours de vie, inclut le vécu de l’expérience corporelle et de ses aléas. Sa portée critique est celle d’un geste philosophique qui ne répète pas la violence de l’abstraction, mais fait advenir une parole de femme, poreuse à l’expérience de vie, dans le tissage qu’opèrent concrètement le sens et le sensible.