Luca Barbieri, Yasmina Foehr-Janssens, Roberto Leporatti, Caterina Menichetti, Marion Uhlig (dir.), L’auteur dans ses livres: autorité et matérialité dans les littératures romanes du Moyen Âge

Que signifie le terme «auteur» dans les littératures romanes du Moyen Âge? Quel rôle joue-t-il dans la structuration de l’ensemble des textes qui lui sont attribués? Les témoignages écrits médiévaux reflètent-ils l’idée que l’auteur se faisait de son œuvre ou obéissent-ils à d’autres critères culturels fixés par les compilateurs? L’ensemble de ces questions constituent le fondement de l’ouvrage édité, entre autres, par Caterina Menichetti.

Disponible en texte intégral, ce livre réunit les contributions du colloque international portant le même titre, organisé par les Universités de Fribourg et de Genève, et nous plonge au cœur de la dialectique fondamentale entre la figure de l’auteur littéraire, qui émerge au fil du Moyen Âge, et la dynamique de diffusion de son œuvre.

