Marie Vergneault-Gourdon, Louis-Ferdinand Céline ou l'invention du roman lyrique

Si l’œuvre de Céline continue de faire parler d’elle aujourd’hui, c’est peut-être, par-delà les errements politiques dont elle porte la marque, et par-delà l’actualité de la publication des manuscrits retrouvés, parce que l’auteur s’y est donné pour tâche la création d’un langage littéraire neuf, capable d’exprimer l’émotion comme part la plus intime de l’être. Pour tenter de saisir cette émotion, l’auteur a fondé un genre original, aux confins du roman et de la poésie, le roman lyrique. Loin d’un simple épanchement affectif, ce lyrisme arrache l’écriture aux conventions du style littéraire pour lui donner un souffle nouveau. Intimement lié au travail romanesque de l’auteur, il ne saurait trouver d’équivalent dans les pamphlets que sous une forme altérée, généralement de l’ordre de l’invective. C’est au sein des romans que le je se fait progressivement sujet lyrique, dans un récit qui cède peu à peu la place à l’expression de la subjectivité, au gré des méandres de la mémoire et des élans de l’imagination, tandis que l’écrivain contourne les écueils du narcissisme littéraire par le biais de l’humour et du noircissement, donnant à son lyrisme une tournure souvent paradoxale. Le récit fait encore surgir un vaste imaginaire, où les grandes thématiques de la tradition poétique croisent des images proprement céliniennes qui, par leur dimension métatextuelle, figurent la poétique lyrique de l’auteur. Céline ravive enfin le langage littéraire en cassant la logique du discours et en rythmant son texte, pour faire advenir une voix unique, véritable continuum émotif et musical.

Marie Vergneault-Gourdon est professeur agrégé de lettres modernes. Elle a soutenu sa thèse de doctorat en décembre 2021 à l’université Sorbonne Nouvelle, et écrit différents articles sur L.-F. Céline. Ses recherches portent notamment sur l’émotion littéraire et sur la poétisation du roman au XXe siècle.

